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В Швеции неизвестный открыл стрельбу в школе и застрелился

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18:37 386

В шведском городе Эребру произошла стрельба возле школы. Пять человек получили ранения, пишут зарубежные СМИ.

Нападавший открыл огонь по полиции, после чего на место происшествия прибыл спецназ. Власти региона объявили режим кризисного управления.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер назвал инцидент «чрезвычайно серьезным» и сообщил, что правительство следит за ситуацией.

Вслед за этим стало известно, что стрелок покончил с собой.

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