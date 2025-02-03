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Украинцы впервые опубликовали кадры взятия северокорейца в плен

ВИДЕО
18:44 290

Украинские СМИ публикуют кадры пленения солдата армии КНДР спецназом ВСУ.

На видео тот самый кореец, допрос которого 20 января показал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский уточнил, что у солдата КНДР расспрашивали разведывательную информацию об их перемещении на российскую территорию, тренировках и их полной информационной изоляции, что подтверждается словами пленных.

На допросе пленный заявил, что не знал, что будет воевать против Украины, не знал ничего об этой стране, а об Южной Корее знал то, что «там меньше гор, чем в КНДР».

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