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Против Трампа зреет заговор

19:01 1992

Американские чиновники, недовольные политикой президента США Дональда Трампа, намерены игнорировать и саботировать распоряжения и указы новой администрации. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на служащих нескольких федеральных ведомств США.

По сведениям издания, многие госслужащие сейчас «живут в страхе, но намерены игнорировать любые указания Белого дома, которые [они] сочтут незаконными». Общую атмосферу в своих ведомствах собеседники журнала описывают как «деморализующую и хаотичную».

Тревога чиновников, с одной стороны, связана с массовыми увольнениями в министерствах, а с другой - с противоречащими, по их мнению, законодательству инициативами новой администрации, особенно в части отмены государственной поддержки различных меньшинств. «Уровень ужаса и паранойи просто зашкаливающий. Например, многие из моих коллег провели большую часть недели, прочесывая сайты [ведомств] в поисках любого упоминания программ DEI (по разнообразию, равенству и инклюзивности, Diversity, Equality and Inclusion, DEI)», - отметил один из чиновников Министерства внутренних дел США.

Newsweek отмечает, что подсчитать количество чиновников, намеренных саботировать указания Трампа, оставаясь при этом на своих позициях, не представляется возможным. По их данным, многие госслужащие обсуждают свои стратегии «сопротивления» действиям новой администрации на интернет-платформе Reddit. Издание отмечает, что недовольные чиновники уже придумали свою собственную объединяющую символику: изображение степлера со звездой и надписью «Приди и возьми», обращенной к Трампу, а также лозунг «Держи строй. Не уходи в отставку».

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