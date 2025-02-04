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Турция о предложении Трампа выселить палестинцев

Отдел информации
19:52 1201

Анкара выступает категорически против предложения президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в соседние арабские страны, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной встрече с египетским коллегой Бадром Абдулати в Анкаре.

«От проектов, которые оставляют будущим поколениям войну, разрушение и ненависть, следует отказаться. Хочу заявить всему миру, что выдвинутые предложения о депортации палестинцев в Египет и Иорданию тщетны, что мы будем противостоять этому до конца и солидарны с Египтом в данном вопросе», - сказал Фидан.

26 января Трамп заявил, что Египет, Иордания и другие арабские государства должны принять больше палестинских беженцев из сектора Газа. Республиканец добавил, что «речь идет о, возможно, 1,5 млн человек». Общее население сектора Газа оценивается примерно в 2,4 млн человек.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Египта и Иордании, а также советник главы Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов Трампа по переселению жителей сектора Газа.

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