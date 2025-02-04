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Сын Януковича торгует ворованным украинским углем

20:21 365

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александр Янукович - через близкие к нему компании зарабатывает миллиарды рублей на продаже угля с оккупированных Россией украинских территорий. Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории", опубликованном во вторник, 4 февраля. Как выяснили журналисты, в 2023-2024 годах структуры, связанные с Януковичем-младшим, экспортировали из России почти полмиллиона тонн угля. Деньги за сырье поступали на счета офшора с Британских Виргинских островов, а сам уголь - в Турцию и другие страны.

Ключевым элементом в схеме является компания "Энергоресурс", которая зарегистрирована в офисе на окраине Ростова-на-Дону и получает уголь для экспорта от фирм из Донецкой области, пишут "Важные истории". Среди ее поставщиков числятся Торговый дом "Донские угли", РТК "Востокуголь" и шахты "Комсомолец Донбасса", "Ждановская", "Импэкс-Дон" и другие.

Владельцем и директором "Энергоресурса" значатся бывшие подчиненные Александра Януковича - Алексей Иванов и Павел Земляков. Иванов работал в различных связанных с ним юридических компаниях, Земляков - в Донбасском расчетно-финансовом центре, владение которым украинские СМИ также приписывали сыну экс-президента. В 2023 году "Энергоресурс" получил заем на 7 млн долларов под 1% годовых от кипрской компании Sl holdings limited, которой владел еще один подчиненный Януковича по холдингу "МАКО" Эдуард Слинько.

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