Зеленский потребовал ядерное оружие
21:01 1565
Президент Украины Владимир Зеленский хочет ядерное оружие как компенсацию за то, что Украину не примут в НАТО.
«Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – заявил украинский лидер телеканалу CNN.
Также Зеленский считает, что в случае, если Украину не возьмут в НАТО, РФ должна вернуть ее территории, поскольку, по его словам, она вторгалась для того, чтобы предотвратить вступление Киева в альянс.
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