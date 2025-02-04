Зеленский потребовал ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский хочет ядерное оружие как компенсацию за то, что Украину не примут в НАТО.

«Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – заявил украинский лидер телеканалу CNN.

Также Зеленский считает, что в случае, если Украину не возьмут в НАТО, РФ должна вернуть ее территории, поскольку, по его словам, она вторгалась для того, чтобы предотвратить вступление Киева в альянс.