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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Зеленский потребовал ядерное оружие

21:01 1565

Президент Украины Владимир Зеленский хочет ядерное оружие как компенсацию за то, что Украину не примут в НАТО.

«Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – заявил украинский лидер телеканалу CNN.

Также Зеленский считает, что в случае, если Украину не возьмут в НАТО, РФ должна вернуть ее территории, поскольку, по его словам, она вторгалась для того, чтобы предотвратить вступление Киева в альянс.

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