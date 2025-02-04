Нетаньяху с помощью Трампа хочет достать иранцев и под землей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом попытается убедить его поставить израильской армии вооружения, способные уничтожить находящиеся глубоко под землей ядерные объекты Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Они уточняют, что удар могут нанести в случае провала переговоров по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. 3 февраля журнал Foreign Affairs предположил, что Трамп, скорее всего, разрешит Израилю атаковать Исламскую Республику.

В то же время портал отмечает, что Трамп выразил желание достичь с Ираном соглашения, благодаря которому «необходимость военных действий Израиля отпала бы». По информации Axios, американский лидер и глава правительства еврейского государства обсудят возможность нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

4 февраля Трамп примет в Белом доме Нетаньяху. Перед вылетом в Вашингтон глава израильского правительства заявил, что намерен обсудить с американским лидером победу над радикальным палестинским движением ХАМАС, возвращение удерживаемых в секторе Газа заложников и борьбу с Ираном.