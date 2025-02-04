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Сборная Азербайджана сыграла вничью с Грецией

Отбор на Евро-2026
Отдел спорта
21:50 565

Сборная Азербайджана по футзалу провела свой третий матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2026.

В Бакинском дворце спорта подопечные Виталия Борисова принимали Грецию. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Азербайджана уже на 1-й минуте отличился Октай Рустамли. Затем греки вышли вперед, но за минуту и 8 секунд до финальной сирены гости отправили мяч в собственные ворота.

В первых двух матчах Азербайджан сыграл дома вничью со Швецией (3:3) и проиграл в гостях Хорватии (2:9). 

Азербайджан, Хорватия, Швеция и Греция выступают в группе 5. С 2 очками наша команда занимает 3-е место.

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 11 марта в Греции.

Матчи в группе завершатся в апреле. Всего 10 групп. Победители напрямую попадут в финальную стадию, которая пройдет в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля 2026 года. Еще четыре путевки в стыковых матчах разыграют восемь лучших сборных, занявших 2-е места. К 14 командам, прошедшим отбор, добавятся хозяева Евро-2026.

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