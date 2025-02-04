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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

США возобновили часть помощи зарубежным странам

21:56 619

Госдеп США сделал новые масштабные исключения из режима приостановки зарубежной помощи и возобновлении значительной части ее программ, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио подчеркнул, что исключения предоставляются для программ, которые «укрепляют безопасность Америки и делают ее сильнее». Госсекретарь отметил, что эти «комплексные исключения» действуют уже около недели.

25 января Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. В приказе госсекретаря указано, что министерства, агентства и организации США не должны предоставлять иностранную помощь, финансируемую Госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица.

The Guardian впоследствии сообщала, что Украина не оправилась от этого решения. По информации издания, от финансовой помощи США зависели различные проекты на Украине – программы реабилитации ветеранов, СМИ и другие информационные проекты, а также антикоррупционные инициативы.

4 февраля стало известно, что поставки американского оружия в Украину возобновились в минувшие выходные. Об этом писал Reuters со ссылкой на четверых человек, проинформированных по данному вопросу.

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