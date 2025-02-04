Зеленский рассказал, почему не поехал на инаугурацию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп приглашал его на свою инаугурацию, однако это прозвучало в общих чертах и без личной встречи. В интервью журналисту Пирсу Моргану он уточнил, что посчитал неуместным ехать на мероприятие.

«Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в самых общих чертах, как, возможно, и других лидеров. Возможно, это один из самых важных дней в его жизни, в жизни американского народа, и я думаю, что с моей стороны было просто не очень уместно приходить», – сказал Зеленский.