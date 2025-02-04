Кеннеди теперь будет отвечать за здоровье американцев
22:30 109
Комитет Сената США по финансам одобрил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США.
Как следует из трансляции голосования,14 сенаторов проголосовали "за" и 13 проголосовали "против".
Теперь Кеннеди предстоит получить одобрение всей верхней палаты Конгресса.
На слушаниях кандидат в министры заявлял о заговоре, из-за которого американцы страдают ожирением, и объяснял, почему считает, что коронавирус направлен только против белых и чернокожих.
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