В Москву возвращаются лихие 90-е

Стрельба на западе Москвы произошла из-за арендованной машины, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Мужчина взял автомобиль в аренду, но он оказался неисправным.

Когда к нему приехали владельцы машины и потребовали оплатить аренду, мужчина отказался, и началась потасовка со стрельбой, в итоге его увезли в неизвестном направлении.

Следственный комитет России завел дело о похищении человека.