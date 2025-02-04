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В Москву возвращаются лихие 90-е

обновлено 23:23; видео
4 февраля 2025, 23:23 3823

Стрельба на западе Москвы произошла из-за арендованной машины, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Мужчина взял автомобиль в аренду, но он оказался неисправным.

Когда к нему приехали владельцы машины и потребовали оплатить аренду, мужчина отказался, и началась потасовка со стрельбой, в итоге его увезли в неизвестном направлении.

Следственный комитет России завел дело о похищении человека.

*** 22:23

Неизвестные устроили стрельбу в районе Кастанаевской улицы в Москве. Близкий к силовикам канал Baza сообщает, что после перестрелки двое неизвестных посадили мужчину в черный Mercedes без номеров и уехали. ТАСС также сообщает, что неизвестные скрылись на авто без номеров.

В районе происшествия и соседних районах введен план «Перехват».

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