США держат тему Украины под грифом «секретно»

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что Белый дом пока не готов говорить как о возможной площадке для встречи американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, так и о прогрессе в переговорах по Украине.

«Поразительно то, что половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну. Мы получаем всевозможные отклики, но сегодня у меня нет ничего, что можно было бы подтвердить или раскрыть», — сказал Уолц.

Тему выбора площадки для встречи Путина и Трампа Уолц комментировать отказался и посоветовал относиться к подобным сообщениям с осторожностью.

3 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. До этого он также утверждал, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для завершения войны в Украине, выразив надежду на достижение значительных результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.