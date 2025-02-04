Трамп может свернуть «Секретные материалы»
4 февраля 2025, 23:18 878
Агенты ФБР, расследующие случаи появления НЛО, волнуются, что могут быть уволены в результате чисток, проводимых командой Дональда Трампа, сообщает Politico.
Администрация президента США намеревается уволить сотрудников ФБР, занимавшихся делом о штурме здания Конгресса США сторонниками Трампа. Некоторые из агентов группы по расследованию НЛО участвовали в деле о штурме Капитолия.
Существование неофициальной рабочей группы ФБР по вопросу появления НЛО ранее публично не разглашалось, сообщает Politico.
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