USD 1.7000
EUR 1.7519
RUB 1.7036
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Трамп может свернуть «Секретные материалы»

4 февраля 2025, 23:18 878

Агенты ФБР, расследующие случаи появления НЛО, волнуются, что могут быть уволены в результате чисток, проводимых командой Дональда Трампа, сообщает Politico.

Администрация президента США намеревается уволить сотрудников ФБР, занимавшихся делом о штурме здания Конгресса США сторонниками Трампа. Некоторые из агентов группы по расследованию НЛО участвовали в деле о штурме Капитолия.

Существование неофициальной рабочей группы ФБР по вопросу появления НЛО ранее публично не разглашалось, сообщает Politico.

Трамп слезам палестинцев не верит
Трамп слезам палестинцев не верит
00:04 337
У Азербайджана есть фрагмент ракеты, которой сбили самолет AZAL
У Азербайджана есть фрагмент ракеты, которой сбили самолет AZAL Reuters
4 февраля 2025, 23:46 1037
В Москву возвращаются лихие 90-е
В Москву возвращаются лихие 90-е обновлено 23:23; видео
4 февраля 2025, 23:23 3831
Кеннеди теперь будет отвечать за здоровье американцев
Кеннеди теперь будет отвечать за здоровье американцев
4 февраля 2025, 22:30 1189
Северокорейцы вроде бы есть, а вроде их нет
Северокорейцы вроде бы есть, а вроде их нет ОБНОВЛЕНО 21:37
4 февраля 2025, 21:37 5314
Нетаньяху с помощью Трампа хочет достать иранцев и под землей
Нетаньяху с помощью Трампа хочет достать иранцев и под землей
4 февраля 2025, 21:22 1573
Зеленский: Лучше металлы достанутся США, чем Ирану и Северной Корее
Зеленский: Лучше металлы достанутся США, чем Ирану и Северной Корее обновлено 20:42
4 февраля 2025, 20:42 7963
Из-за Азербайджана, Беларуси и Армении Евросоюз создал новую структуру
Из-за Азербайджана, Беларуси и Армении Евросоюз создал новую структуру наш обзор
4 февраля 2025, 17:48 7241
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу?
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу? наш комментарий; все еще актуально
4 февраля 2025, 12:59 4698
Турция о предложении Трампа выселить палестинцев
Турция о предложении Трампа выселить палестинцев
4 февраля 2025, 19:52 3733
В Швеции неизвестный открыл стрельбу в школе и застрелился
В Швеции неизвестный открыл стрельбу в школе и застрелился фото
4 февраля 2025, 18:37 2977

ЭТО ВАЖНО

Трамп слезам палестинцев не верит
Трамп слезам палестинцев не верит
00:04 337
У Азербайджана есть фрагмент ракеты, которой сбили самолет AZAL
У Азербайджана есть фрагмент ракеты, которой сбили самолет AZAL Reuters
4 февраля 2025, 23:46 1037
В Москву возвращаются лихие 90-е
В Москву возвращаются лихие 90-е обновлено 23:23; видео
4 февраля 2025, 23:23 3831
Кеннеди теперь будет отвечать за здоровье американцев
Кеннеди теперь будет отвечать за здоровье американцев
4 февраля 2025, 22:30 1189
Северокорейцы вроде бы есть, а вроде их нет
Северокорейцы вроде бы есть, а вроде их нет ОБНОВЛЕНО 21:37
4 февраля 2025, 21:37 5314
Нетаньяху с помощью Трампа хочет достать иранцев и под землей
Нетаньяху с помощью Трампа хочет достать иранцев и под землей
4 февраля 2025, 21:22 1573
Зеленский: Лучше металлы достанутся США, чем Ирану и Северной Корее
Зеленский: Лучше металлы достанутся США, чем Ирану и Северной Корее обновлено 20:42
4 февраля 2025, 20:42 7963
Из-за Азербайджана, Беларуси и Армении Евросоюз создал новую структуру
Из-за Азербайджана, Беларуси и Армении Евросоюз создал новую структуру наш обзор
4 февраля 2025, 17:48 7241
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу?
Пашинян в Вашингтоне. Помолиться или притронуться к Трампу? наш комментарий; все еще актуально
4 февраля 2025, 12:59 4698
Турция о предложении Трампа выселить палестинцев
Турция о предложении Трампа выселить палестинцев
4 февраля 2025, 19:52 3733
В Швеции неизвестный открыл стрельбу в школе и застрелился
В Швеции неизвестный открыл стрельбу в школе и застрелился фото
4 февраля 2025, 18:37 2977
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться