У Азербайджана есть фрагмент ракеты, которой сбили самолет AZAL

Азербайджанский пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился в декабре возле Актау после перенаправления из России в Казахстан, был сбит российской системой противовоздушной обороны «Панцирь-С».

Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Reuters, ссылаясь на источник в азербайджанском правительстве.

«Азербайджанская сторона владеет фрагментом ракеты «Панцирь-С», который был изъят из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы», — сказал источник.