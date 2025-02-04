У Азербайджана есть фрагмент ракеты, которой сбили самолет AZAL
4 февраля 2025, 23:46 1040
Азербайджанский пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который разбился в декабре возле Актау после перенаправления из России в Казахстан, был сбит российской системой противовоздушной обороны «Панцирь-С».
Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Reuters, ссылаясь на источник в азербайджанском правительстве.
«Азербайджанская сторона владеет фрагментом ракеты «Панцирь-С», который был изъят из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы», — сказал источник.
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