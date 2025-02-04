Зеленский: «Я готов сидеть напротив Путина»

«Сегодня мы не можем вернуть всю нашу территорию, мы мыслим реалистично — мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить», — сказал украинский президент.

Зеленский также заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным.

«Я готов сидеть напротив Путина за столом переговоров, если это будет единственный вариант для достижения мира. Я чувствую, что нам точно хватит наших ресурсов для справедливого и устойчивого мира в Украине.

Путин не дождется, чтобы я истощился, мы боремся за нашу жизнь и существование, у нас нет другого выбора. Относительно моей легитимности, меня избрали 73% моего населения, и я всегда говорил, что я открыт к выборам», – отметил украинский лидер.