Тегеран: бомбить, может, не будут, но ударят больно
Дональд Трамп готовится подписать директиву о возобновлении максимального санкционного давления на Иран. Об этом со ссылкой на высокого американского чиновника сообщило агентство Reuters.
Министерство финансов США должно будет в полной мере применять санкции в отношении организаций, нарушающих действующие ограничения. Цель – максимально воспрепятствовать созданию Ираном ядерного оружия и противодействовать «деструктивному влиянию Ирана».
Перед Госдепом также будет поставлена задача предпринять в сотрудничестве с Министерством финансов необходимые меры, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю. В свою очередь, посол США в ООН будет работать с союзниками по полномерному внедрению санкций и ограничений в отношении Ирана.
Речь идет о возврате к санкциям Совбеза ООН, прописанным в резолюции 2231, которая действовала до «ядерной сделки» 2015 года. США вышли из нее в одностороннем порядке в первый срок Трампа в 2018 году. Сейчас Вашингтон будет убеждать европейских участников сделки – Германию, Францию и Великобританию – присоединиться к прежним санкциям. С двумя другими участниками сделки, Россией и Китаем, дело будет обстоять сложнее.
После выхода США из сделки Тегеран ускорил работы по обогащению урана и усилил поддержку своих прокси на Ближнем Востоке. The Wall Street Journal в декабре 2024 года сообщила, что будущая президентская команда рассматривает вариант авиационных ударов по Ирану с целью предотвращения его ядерной программы. Пока Трамп склоняется к необходимости максимально использовать экономические рычаги давления.
Сейчас в Соединенных Штатах находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. От его переговоров с Дональдом Трампом во многом зависит окончательный вид президентского меморандума и совместная политика США и Израиля по иранскому вопросу. Не исключено, что израильский премьер будет уговаривать американского коллегу проявить решительность в ситуации, когда Иран явно ослабел после зачистки ХАМАС и «Хезболлы» силами обороны и безопасности Израиля.
В Тегеране в эти часы очень нервная обстановка. Хороших вариантов впереди у иранских властей не просматривается.