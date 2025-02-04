Тегеран: бомбить, может, не будут, но ударят больно

Дональд Трамп готовится подписать директиву о возобновлении максимального санкционного давления на Иран. Об этом со ссылкой на высокого американского чиновника сообщило агентство Reuters.

Министерство финансов США должно будет в полной мере применять санкции в отношении организаций, нарушающих действующие ограничения. Цель – максимально воспрепятствовать созданию Ираном ядерного оружия и противодействовать «деструктивному влиянию Ирана».

Перед Госдепом также будет поставлена задача предпринять в сотрудничестве с Министерством финансов необходимые меры, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю. В свою очередь, посол США в ООН будет работать с союзниками по полномерному внедрению санкций и ограничений в отношении Ирана.