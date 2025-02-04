Зеленский: «Третья мировая уже началась»

По его словам, когда началась война в Украине, пророссийский Виктор Медведчук и его окружение требовали, чтобы Украина «ушла Путину».

«Медведчук правил бы Украиной. Было бы как в Беларуси или Чечне, а я бы сбежал за границу. В итоге мы арестовали Медведчука и обменяли на 200 военных.

Россияне не хотят закончить войну, поэтому я им точно не подхожу, потому что им нужен здесь (в Киеве) свой человек-марионетка.

Война закончится. Когда окончится военное положение, тогда однозначно будут выборы. Мы защищаем демократию, поэтому это необходимо.

ВС РФ потеряли 300-350 тысяч, 50-70 тысяч пропавших без вести, 600-700 тысяч россиян раненых», - сказал Зеленский.

По его словам, вступление Украины в НАТО — «гарантии для россиян, что мы не нападем на них».