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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Зеленский: «Третья мировая уже началась»

01:21 690

Третья мировая война «уже началась», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, когда началась война в Украине, пророссийский Виктор Медведчук и его окружение требовали, чтобы Украина «ушла Путину».

«Медведчук правил бы Украиной. Было бы как в Беларуси или Чечне, а я бы сбежал за границу. В итоге мы арестовали Медведчука и обменяли на 200 военных.

Россияне не хотят закончить войну, поэтому я им точно не подхожу, потому что им нужен здесь (в Киеве) свой человек-марионетка.

Война закончится. Когда окончится военное положение, тогда однозначно будут выборы. Мы защищаем демократию, поэтому это необходимо.

ВС РФ потеряли 300-350 тысяч, 50-70 тысяч пропавших без вести, 600-700 тысяч россиян раненых», - сказал Зеленский.

По его словам, вступление Украины в НАТО — «гарантии для россиян, что мы не нападем на них».

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