Трамп заявил об «очень хороших» переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших» переговорах по вопросу прекращения войны в Украине.

«Мы также очень усердно работаем в отношении России, Украины. И я думаю, у нас были очень хорошие переговоры», - заявил Трамп, не приведя подробностей.

3 февраля Трамп заявлял, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной: «У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию».