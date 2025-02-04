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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Трамп заявил об «очень хороших» переговорах по Украине

01:39 395

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших» переговорах по вопросу прекращения войны в Украине.

«Мы также очень усердно работаем в отношении России, Украины. И я думаю, у нас были очень хорошие переговоры», - заявил Трамп, не приведя подробностей.

3 февраля Трамп заявлял, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной: «У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию».

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