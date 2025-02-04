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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Пашинян уводит европейцев с участков границы с Азербайджаном

01:53 170

Ереван готов не размещать гражданскую миссию ЕС на делимитированных участках границы с Азербайджаном. Об этом в Вашингтоне во время обсуждения Атлантического совета заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Азербайджан говорит, что войска третьих стран не должны дислоцироваться на армяно-азербайджанской границе, открыто намекая на гражданскую миссию ЕС. Мы принимаем это к сведению и предлагаем не размещать их на тех участках границы, которые делимитированы", - отметил он.

В ходе встречи были обсуждены процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, возможности разблокирования региональных коммуникационных путей, а также перспективы развития сотрудничества с США в двустороннем и многостороннем форматах.

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