Зеленский взял ответственность за ликвидацию Саркисяна

Cлужба безопасности Украины ликвидировала фигуру, причастную к убийствам на Донбассе и во время Майдана, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану.

«СБУ провела соответствующую операцию, но деталей по конкретному имени я не знаю», – сказал Зеленский.

3 февраля в элитном московском жилом комплексе «Алые паруса» прогремел взрыв, в результате которого погиб Армен Саркисян - бывший антимайдановец, сепаратист и создатель добровольческого отряда «АрБат». По одной из версий следствия, убийство мог совершить смертник, который привел в действие противопехотную мину МОН-50 при появлении Саркисяна.