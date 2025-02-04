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Есть ли на маршруте азербайджанского газа два с половиной триллиона кубометров запасов?

наше поле зрения
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
02:44 415

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, вдохновленный стратегией Дональда Трампа, решившего увеличить добычу ископаемых видов топлива в ущерб «зеленой» энергетике, готовится начать разработку месторождений в Ионическом море, где, по имеющимся оценкам, находятся гигантские запасы газа.

Как сообщает немецкий медиаресурс Deutsche Welle, недавно Мицотакис заявил, что Греция «должна играть ведущую роль на мировом энергетическом рынке», даже если для этого придется начать добычу в лазурных водах Ионического моря.

Мицотакис в духе времени Трампа

Напомним, что как греческие, так и международные экологи долгие годы выступают против разведки и добычи нефти и газа в этом регионе, предупреждая, что для уникальной экосистемы Ионического моря это может привести к катастрофическим последствиям.

Тем не менее, Мицотакис выразил удовлетворение интересом, проявленным американской компанией Chevron к бурению разведочных скважин на месторождениях в территориальных водах Греции. Отметим, что еще пять лет назад аналогичный интерес проявил еще один нефтегазовый гигант, компания ExxonMobil, получившая лицензию на разведочное бурение.

Согласно первоначальным оценкам, объем запасов газа на месторождении, расположенном к югу от острова Крит, составляет от двух до двух с половиной триллионов кубометров. Это месторождение, способное покрыть 15 процентов годовой потребности Европейского Союза в газе, уже давно привлекало внимание крупнейших американских нефтегазовых корпораций. Однако до недавнего времени правительство Греции, учитывавшее возможные экологические риски, весьма осторожно подходило к вопросу добычи углеводородов в Ионическом море.

Согласно первоначальным оценкам, объем запасов газа на месторождении, расположенном к югу от острова Крит, составляет от двух до двух с половиной триллионов кубометров

Но после возвращения Трампа в Белый дом и его призыва: «Добывай, детка, добывай!» правительства ряда стран, в том числе Греции, настолько вдохновились, что теперь стремятся увеличить добычу ископаемого топлива.

Еще совсем недавно премьер-министр Мицотакис делал все возможное для продвижения в своей стране энергетических реформ. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в 2019 году, он подчеркивал важность перехода Европы и Греции на возобновляемые источники энергии. В частности, он объявил о планах закрыть к 2028 году в стране все электростанции, работающие на буром угле и добиться, чтобы к 2030 году доля «зеленой» энергетики в структуре производства электроэнергии Греции превысила 90 процентов. А на Международной конференции по океану в прошлом году Мицотакис даже исключил возможность выдачи новых лицензий на разведку нефти и газа.

Напомним, что Греция является одним из покупателей азербайджанского газа и ежегодно импортирует через трубопровод TAP около 2 миллиардов кубометров. Кроме того, азербайджанское «голубое топливо» транзитом через Грецию экспортируется в другие европейские страны.

Греция является одним из покупателей азербайджанского газа и ежегодно импортирует через трубопровод TAP около 2 миллиардов кубометров

Греческие экологические организации выступили против решения премьер-министра Мицотакиса отказаться от курса на «зеленую» энергетику и пригласить американские компании к разведке нефти и газа в Ионическом море. Они обвиняют правительство в двойных стандартах, утверждая, что добыча углеводородов в данном регионе нанесет серьезный ущерб экологии, рыбному промыслу и туристической отрасли.

Александра Сдуку, государственный министр Греции по вопросам окружающей среды и энергетики, пытаясь успокоить встревоженных соотечественников, заявила в эфире общественного телевидения ERT, что «компании с многолетним мировым опытом никогда не рискнут использовать методы добычи углеводородов, содержащие даже малейший риск утечки в море, способной привести к крупной экологической катастрофе».

Министр выразила полное доверие компании Chevron и другим нефтегазовым корпорациям, подчеркнув, что защита окружающей среды является «первостепенной задачей для правительства Греции».

Что говорит Александра Сдуку?

Стоит напомнить, что в свое время греческие экологические организации также выступали против строительства трубопровода TAP и не раз пытались мешать его прокладке. Но тогда за протестами стояли силы, связанные с Россией, поскольку «Газпром», доминировавший на европейском газовом рынке, не был заинтересован в появлении нового конкурента.

По мнению независимых экспертов, добыча газа в Ионическом море в лучшем случае может стартовать не раньше, чем через десять лет. Ведь нефтегазовые компании должны определить, насколько рентабельной будет разработка месторождения и провести бурение разведочных скважин.

Кроме того, необходимо заранее найти покупателей на газ, поскольку без заключенных контрактов ни одна компания не станет инвестировать в добычу, а банки, соответственно, не предоставят кредиты. По существующей практике нефтегазовые корпорации покрывают 30 процентов инвестиций за счет собственных средств, а оставшуюся сумму привлекают в виде банковских кредитов.

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