Есть ли на маршруте азербайджанского газа два с половиной триллиона кубометров запасов?

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, вдохновленный стратегией Дональда Трампа, решившего увеличить добычу ископаемых видов топлива в ущерб «зеленой» энергетике, готовится начать разработку месторождений в Ионическом море, где, по имеющимся оценкам, находятся гигантские запасы газа. Как сообщает немецкий медиаресурс Deutsche Welle, недавно Мицотакис заявил, что Греция «должна играть ведущую роль на мировом энергетическом рынке», даже если для этого придется начать добычу в лазурных водах Ионического моря.

Напомним, что как греческие, так и международные экологи долгие годы выступают против разведки и добычи нефти и газа в этом регионе, предупреждая, что для уникальной экосистемы Ионического моря это может привести к катастрофическим последствиям. Тем не менее, Мицотакис выразил удовлетворение интересом, проявленным американской компанией Chevron к бурению разведочных скважин на месторождениях в территориальных водах Греции. Отметим, что еще пять лет назад аналогичный интерес проявил еще один нефтегазовый гигант, компания ExxonMobil, получившая лицензию на разведочное бурение. Согласно первоначальным оценкам, объем запасов газа на месторождении, расположенном к югу от острова Крит, составляет от двух до двух с половиной триллионов кубометров. Это месторождение, способное покрыть 15 процентов годовой потребности Европейского Союза в газе, уже давно привлекало внимание крупнейших американских нефтегазовых корпораций. Однако до недавнего времени правительство Греции, учитывавшее возможные экологические риски, весьма осторожно подходило к вопросу добычи углеводородов в Ионическом море.

Но после возвращения Трампа в Белый дом и его призыва: «Добывай, детка, добывай!» правительства ряда стран, в том числе Греции, настолько вдохновились, что теперь стремятся увеличить добычу ископаемого топлива. Еще совсем недавно премьер-министр Мицотакис делал все возможное для продвижения в своей стране энергетических реформ. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в 2019 году, он подчеркивал важность перехода Европы и Греции на возобновляемые источники энергии. В частности, он объявил о планах закрыть к 2028 году в стране все электростанции, работающие на буром угле и добиться, чтобы к 2030 году доля «зеленой» энергетики в структуре производства электроэнергии Греции превысила 90 процентов. А на Международной конференции по океану в прошлом году Мицотакис даже исключил возможность выдачи новых лицензий на разведку нефти и газа. Напомним, что Греция является одним из покупателей азербайджанского газа и ежегодно импортирует через трубопровод TAP около 2 миллиардов кубометров. Кроме того, азербайджанское «голубое топливо» транзитом через Грецию экспортируется в другие европейские страны.

Греческие экологические организации выступили против решения премьер-министра Мицотакиса отказаться от курса на «зеленую» энергетику и пригласить американские компании к разведке нефти и газа в Ионическом море. Они обвиняют правительство в двойных стандартах, утверждая, что добыча углеводородов в данном регионе нанесет серьезный ущерб экологии, рыбному промыслу и туристической отрасли. Александра Сдуку, государственный министр Греции по вопросам окружающей среды и энергетики, пытаясь успокоить встревоженных соотечественников, заявила в эфире общественного телевидения ERT, что «компании с многолетним мировым опытом никогда не рискнут использовать методы добычи углеводородов, содержащие даже малейший риск утечки в море, способной привести к крупной экологической катастрофе». Министр выразила полное доверие компании Chevron и другим нефтегазовым корпорациям, подчеркнув, что защита окружающей среды является «первостепенной задачей для правительства Греции».