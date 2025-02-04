Президент Германии едет к Эрдогану за союзом

Предстоящие 23 февраля судьбоносные выборы в Германии обещают кардинально отличаться от всех предыдущих избирательных процессов в этой стране. А в Анкаре тем временем активно обсуждают их возможные последствия для Турции. Впервые с 1945 года политическая система Германии ощутила на себе жесткий прессинг со стороны праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (AfD), ставящей под сомнение порядок, сложившийся десятилетиями. Усиление AfD, особенно после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, касается не только экономической модели ФРГ, но и ее западных союзнических обязательств, а также членства в Евросоюзе, в котором Германия играет ключевую роль. Именно поэтому с каждым днем предсказать исход выборов становится все труднее.

Скрепленные сирийцамии новой геополитикой На этом фоне завтра в Анкару после посещения Саудовской Аравии и Иордании прибывает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который встретится с президентом Эрдоганом для обмена мнениями по «региональным процессам». Как считают эксперты, встреча двух президентов будет куда более содержательной, чем культовый «тур по донер-кебабам», совершенный президентом Германии в 2024 году. Одна из ключевых тем предстоящих турецко-германских переговоров – это проблема миграции, оказывающая влияние на внутреннюю и внешнюю политику обеих стран. Германия - вторая после Турции страна по количеству принятых сирийских беженцев, а нынешнее влияние Анкары на Дамаск делает сирийский вопрос приоритетным в переговорах. В то же время эксперты считают, что термин «региональные процессы» охватывает не только Сирию, но и масштабный геополитический шторм, начиная с Украины и Черного моря и заканчивая напряженностью между Израилем и Ираном.

Этот шторм становится особенно ощутимым после возвращения к власти в США Дональда Трампа, которое вынуждает Германию пересмотреть свою оборонную стратегию и наращивать военный потенциал. В свою очередь, Турция, находясь в эпицентре геополитических потрясений, активно укрепляет свою систему ПВО, в связи с чем ожидается, что в ходе переговоров Эрдоган и Штайнмайер вновь обсудят закупку Анкарой истребителей Eurofighter. Эрдоган уже заручился поддержкой других стран-производителей, однако окончательного согласия Берлина на эту сделку пока нет. Турецкая сторона считает, что приобретение Eurofighter и аналогичных боевых самолетов – это необходимость, продиктованная новой геополитической реальностью. По мнению политических аналитиков в Анкаре, впервые с 1945 года Германия переживает серьезные внутренние потрясения, которые неизбежно сказываются и на ее внешней политике. Что делает тему сотрудничества между Берлином и Анкарой еще более актуальной. Считается, что выборы 23 февраля могут привести к изменению геополитического баланса в Европе и, возможно, во всем мире.