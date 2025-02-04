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Президент Германии едет к Эрдогану за союзом

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
03:18 209

Предстоящие 23 февраля судьбоносные выборы в Германии обещают кардинально отличаться от всех предыдущих избирательных процессов в этой стране.

А в Анкаре тем временем активно обсуждают их возможные последствия для Турции.

Впервые с 1945 года политическая система Германии ощутила на себе жесткий прессинг со стороны праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (AfD), ставящей под сомнение порядок, сложившийся десятилетиями. Усиление AfD, особенно после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, касается не только экономической модели ФРГ, но и ее западных союзнических обязательств, а также членства в Евросоюзе, в котором Германия играет ключевую роль. Именно поэтому с каждым днем предсказать исход выборов становится все труднее.

Впервые с 1945 года политическая система Германии ощутила на себе жесткий прессинг со стороны праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (AfD)

Скрепленные сирийцамии новой геополитикой

На этом фоне завтра в Анкару после посещения Саудовской Аравии и Иордании прибывает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который встретится с президентом Эрдоганом для обмена мнениями по «региональным процессам».

Как считают эксперты, встреча двух президентов будет куда более содержательной, чем культовый «тур по донер-кебабам», совершенный президентом Германии в 2024 году.

Одна из ключевых тем предстоящих турецко-германских переговоров – это проблема миграции, оказывающая влияние на внутреннюю и внешнюю политику обеих стран. Германия - вторая после Турции страна по количеству принятых сирийских беженцев, а нынешнее влияние Анкары на Дамаск делает сирийский вопрос приоритетным в переговорах.

В то же время эксперты считают, что термин «региональные процессы» охватывает не только Сирию, но и масштабный геополитический шторм, начиная с Украины и Черного моря и заканчивая напряженностью между Израилем и Ираном.

Одна из ключевых тем предстоящих турецко-германских переговоров – это проблема миграции, оказывающая влияние на внутреннюю и внешнюю политику обеих стран

Этот шторм становится особенно ощутимым после возвращения к власти в США Дональда Трампа, которое вынуждает Германию пересмотреть свою оборонную стратегию и наращивать военный потенциал.

В свою очередь, Турция, находясь в эпицентре геополитических потрясений, активно укрепляет свою систему ПВО, в связи с чем ожидается, что в ходе переговоров Эрдоган и Штайнмайер вновь обсудят закупку Анкарой истребителей Eurofighter. Эрдоган уже заручился поддержкой других стран-производителей, однако окончательного согласия Берлина на эту сделку пока нет.

Турецкая сторона считает, что приобретение Eurofighter и аналогичных боевых самолетов – это необходимость, продиктованная новой геополитической реальностью.

По мнению политических аналитиков в Анкаре, впервые с 1945 года Германия переживает серьезные внутренние потрясения, которые неизбежно сказываются и на ее внешней политике. Что делает тему сотрудничества между Берлином и Анкарой еще более актуальной. Считается, что выборы 23 февраля могут привести к изменению геополитического баланса в Европе и, возможно, во всем мире.

Турецкая сторона считает, что приобретение Eurofighter и аналогичных боевых самолетов – это необходимость, продиктованная новой геополитической реальностью

Скрепленные вызовами и новой геоэкономикой

Согласно опросам, в настоящее время ультраправая партия AfD является второй по популярности партией в Германии. И хотя ведущие политические силы – христианские демократы, социал-демократы, «зеленые» и либералы договорились не вступать в коалицию с AfD, история подсказывает, что при обсуждении будущего правительства обещания такого рода не являются «католическим браком».

Ситуация осложняется тем, что впервые после Второй мировой войны экономика ФРГ испытывает серьезные потрясения. Рост цен на энергоресурсы из-за войны в Украине, утрата конкурентоспособности германского автопрома перед Китаем, кризис в химической промышленности – все это нанесло серьезный удар по экономике Федеративной республики. К этому добавляются и огромные расходы на оборону в рамках обязательств перед блоком НАТО.

Станут ли выборы 23 февраля точкой восстановления пошатнувшегося политического и экономического равновесия в Европе? Ответ на этот вопрос пока не очевиден, особенно на фоне роста влияния ультраправых. Ясно лишь одно - дальнейший экономический спад в Германии неизбежно отразится не только на Европе, но и на Турции. Что красноречиво подтверждают сухие цифры.

В 2024 году объем экспорта текстильной продукции в Германию составил 4,86 миллиарда долларов, химической – 1,23 миллиарда, а электрической – 1,35 миллиарда долларов. Эти секторы – основа турецкой промышленности. Кроме того, ежегодно в Турцию приезжает в среднем 3,7 миллиона немецких туристов, а в самой Германии проживает около 3 миллионов турок.

В такой ситуации становится очевидным, что пересмотр турецко-германских отношений должен происходить не только в политическом, военном и стратегическом контекстах, но и с учетом новых экономических реалий.

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