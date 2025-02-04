Разрушенные Гаджибалой электрички возвращаются

В Баку будет восстановлено железнодорожное сообщение с пригородными поселками, которое эффективно функционировало во времена СССР, но было необоснованно ликвидировано в начале 2000-х годов по инициативе самого странного мэра в мировой истории Гаджибалы Абуталыбова… В Государственной программе на 2025-2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и пригородов, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым, предусмотрена реконструкция имеющихся, а также строительство новых линий электропоездов. Как известно, со второй половины 20-х годов прошлого века пригородные электропоезда в Баку были альтернативой автомобильным пассажирским перевозкам. Вместительные и двигавшиеся строго по расписанию электрички и с копеечными ценами за проезд ежедневно перевозили из Сабунчинского вокзала по Апшеронской кольцевой линии тысячи пассажиров. А с середины ХХ века маршруты следования электричек стали активно расширяться. Именно в те годы были построены линии Сураханы—Кала—Бузовны, Баглар—Бильгя, Пиршаги—Сумгаит и ряд других.

Особенно много пассажиров было в весенне-летний сезон, когда электричками в массовом порядке пользовались дачники, питомцы пионерских лагерей, персонал многочисленных санаториев, пляжники и др. В государственной программе предусмотрена реконструкция железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгаит (2025−2027 годы) и Баку-Пиршаги-Сумгаит (2026−2028). Также планируется восстановить линию Бакиханов-Бина-Кала (2026−2028), Забрат-Маштаги-Баглар (2028−2030), Ени Сураханы-Говсаны (2026−2027) и Гюздек-Карадаг (2027−2029). Система пригородных поездов Баку станет составной часть масштабной программы, направленной на обеспечение населения качественными транспортными услугами, улучшение инфраструктуры общественного транспорта и снижение ущерба окружающей среде. В документе указывается, что тренд на повышение эффективности использования общественного транспорта активизирует инновационные решения частного сектора, что будет способствовать повышению экономического благосостояния населения. Утверждённая госпрограмма вселяет в жителей азербайджанской столицы надежду на скорейшее и значительное улучшение системы общественного транспорта, связывающего Баку с пригородами, что, в свою очередь, позитивно скажется на уровне социально-экономического развития пригородных поселков Апшеронского полуострова. Как отметил в беседе с hаqqin.az эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров, пригородные поезда по ряду аспектов имеют неоспоримое преимущества перед автобусными перевозками.

«Во-первых, они вместительны, - подчеркнул эксперт. – Ведь поезда единовременно перевозят значительно больше пассажиров, чем автобусы. Во-вторых, они безопасны - аварии на железнодорожном полотне происходят гораздо реже, чем на автотрассах. В-третьих, они пунктуальны - практические всегда электрички придерживаются расписания, не застревают в пробках и не зависят от дорожных работ. Не говоря уже о том, что они куда более комфортны для пассажиров, чем автобусы. Ведь в вагоне можно поместить гораздо больше багажа и даже пристроить велосипед. И, наконец, в-четвертых, электрички — это однозначно экологически чистый вид транспорта, что очень важно с точки зрения защиты здоровья населения». По мнению Эльданиза Джафарова, идеальным вариантом было бы восстановление линий электропоездов по схеме и протяженности, существовавшим в советское время. «Но для этого необходимо провести соответствующий мониторинг, - говорит эксперт. - Поскольку изменилась инфраструктура, на месте ликвидированной железной дороги уже построены какие-то объекты или жилые массивы. Но в принципе это возможно. Следует также учесть, что электрички были одним из видов общественного транспорта, соединявшим Баку с пригородами. Следует признать, что в прошлом общественный транспорт столицы Азербайджана был многовекторным - автобусы, троллейбусы, метро, маршрутные такси, пригородные поезда… У жителей Баку было несколько вариантов видов транспорта, на котором они могли добраться до дома или до работы. Все это было спланировано и построено с расчетом не на годы, а на десятилетия вперед. Но даже при этом многообразии электрички составляли значительную долю пассажирских перевозок большого Баку, являясь, практически, основным перевозчиком в зоны отдыха, дачи и детские здравницы Апшеронского полуострова. Многие бакинцы наверняка помнят пассажиров электричек, возвращавшихся воскресными вечерами в Баку, нагруженными ведрами и корзинами с виноградом и инжиром. Много лет электрички были гармоничной частью общественного транспорта Баку. А сейчас потребность в этом транспорте стала еще более насущной, поскольку ощутимо выросло и население Баку, и число жителей пригородных поселков. Будем надеяться, что в скором времени этот транспорт вновь станет таким же активно используемым, как и в прошлые годы. Ведь в рамках госпрограммы будут построены новые железнодорожные линии и закуплено до двадцати новых, современных железнодорожных составов».