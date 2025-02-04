Разрушенные Гаджибалой электрички возвращаются
В Баку будет восстановлено железнодорожное сообщение с пригородными поселками, которое эффективно функционировало во времена СССР, но было необоснованно ликвидировано в начале 2000-х годов по инициативе самого странного мэра в мировой истории Гаджибалы Абуталыбова…
В Государственной программе на 2025-2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и пригородов, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым, предусмотрена реконструкция имеющихся, а также строительство новых линий электропоездов.
Как известно, со второй половины 20-х годов прошлого века пригородные электропоезда в Баку были альтернативой автомобильным пассажирским перевозкам. Вместительные и двигавшиеся строго по расписанию электрички и с копеечными ценами за проезд ежедневно перевозили из Сабунчинского вокзала по Апшеронской кольцевой линии тысячи пассажиров. А с середины ХХ века маршруты следования электричек стали активно расширяться. Именно в те годы были построены линии Сураханы—Кала—Бузовны, Баглар—Бильгя, Пиршаги—Сумгаит и ряд других.
Особенно много пассажиров было в весенне-летний сезон, когда электричками в массовом порядке пользовались дачники, питомцы пионерских лагерей, персонал многочисленных санаториев, пляжники и др.
В государственной программе предусмотрена реконструкция железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгаит (2025−2027 годы) и Баку-Пиршаги-Сумгаит (2026−2028).
Также планируется восстановить линию Бакиханов-Бина-Кала (2026−2028), Забрат-Маштаги-Баглар (2028−2030), Ени Сураханы-Говсаны (2026−2027) и Гюздек-Карадаг (2027−2029).
Система пригородных поездов Баку станет составной часть масштабной программы, направленной на обеспечение населения качественными транспортными услугами, улучшение инфраструктуры общественного транспорта и снижение ущерба окружающей среде.
В документе указывается, что тренд на повышение эффективности использования общественного транспорта активизирует инновационные решения частного сектора, что будет способствовать повышению экономического благосостояния населения.
Утверждённая госпрограмма вселяет в жителей азербайджанской столицы надежду на скорейшее и значительное улучшение системы общественного транспорта, связывающего Баку с пригородами, что, в свою очередь, позитивно скажется на уровне социально-экономического развития пригородных поселков Апшеронского полуострова.
Как отметил в беседе с hаqqin.az эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров, пригородные поезда по ряду аспектов имеют неоспоримое преимущества перед автобусными перевозками.
«Во-первых, они вместительны, - подчеркнул эксперт. – Ведь поезда единовременно перевозят значительно больше пассажиров, чем автобусы. Во-вторых, они безопасны - аварии на железнодорожном полотне происходят гораздо реже, чем на автотрассах. В-третьих, они пунктуальны - практические всегда электрички придерживаются расписания, не застревают в пробках и не зависят от дорожных работ. Не говоря уже о том, что они куда более комфортны для пассажиров, чем автобусы. Ведь в вагоне можно поместить гораздо больше багажа и даже пристроить велосипед. И, наконец, в-четвертых, электрички — это однозначно экологически чистый вид транспорта, что очень важно с точки зрения защиты здоровья населения».
По мнению Эльданиза Джафарова, идеальным вариантом было бы восстановление линий электропоездов по схеме и протяженности, существовавшим в советское время.
«Но для этого необходимо провести соответствующий мониторинг, - говорит эксперт. - Поскольку изменилась инфраструктура, на месте ликвидированной железной дороги уже построены какие-то объекты или жилые массивы. Но в принципе это возможно.
Следует также учесть, что электрички были одним из видов общественного транспорта, соединявшим Баку с пригородами. Следует признать, что в прошлом общественный транспорт столицы Азербайджана был многовекторным - автобусы, троллейбусы, метро, маршрутные такси, пригородные поезда… У жителей Баку было несколько вариантов видов транспорта, на котором они могли добраться до дома или до работы. Все это было спланировано и построено с расчетом не на годы, а на десятилетия вперед. Но даже при этом многообразии электрички составляли значительную долю пассажирских перевозок большого Баку, являясь, практически, основным перевозчиком в зоны отдыха, дачи и детские здравницы Апшеронского полуострова. Многие бакинцы наверняка помнят пассажиров электричек, возвращавшихся воскресными вечерами в Баку, нагруженными ведрами и корзинами с виноградом и инжиром. Много лет электрички были гармоничной частью общественного транспорта Баку. А сейчас потребность в этом транспорте стала еще более насущной, поскольку ощутимо выросло и население Баку, и число жителей пригородных поселков. Будем надеяться, что в скором времени этот транспорт вновь станет таким же активно используемым, как и в прошлые годы. Ведь в рамках госпрограммы будут построены новые железнодорожные линии и закуплено до двадцати новых, современных железнодорожных составов».
Эксперт отметил, что нынешние линии Баку-Хырдалан и Баку-Сумгаит работают вполне успешно, однако необходимо расширить охват большинства пригородных поселков Баку.
«Кстати, электричка Баку-Сумгаит – это хороший пример того, как можно разгрузить автомобильный трафик, - отметил Джафаров. - Многие сумгаитцы работают в Баку и им приходится каждый день ехать в столицу и обратно. Так вот, эти люди оставляют свои машины на бесплатной парковке около сумгаитского вокзала и едут на работу электричкой, снижая тем самым трафик в столице. Уверен, расширение сети пригородных поездов значительно снизит нагрузку на дороги в Баку. Отмечу и положительное влияние строительства железнодорожного сообщения на экономическое развитие и бизнес-климат пригородных поселков, где будет больше промышленных предприятий и объектов услуг. Примечательно также, что в госпрограмме предусмотрено строительство новых автодорог в направлении Сулутепе, Сабунчей и т.д. А там, где есть автомобильно-дорожная инфраструктура, можно будет проложить и железную дорогу. Думаю, что параллельно автомобильной кольцевой будет построена новая пригородная кольцевая железная дорога. Примечательно, что, в соответствии с международными правилами, направленными на защиту инфраструктур, пассажирская железная дорога на Апшероне будет отделена от железнодорожных грузовых перевозок.
Кроме того, широкий охват поселков электричками создаст комфорт для поездки в другие города Азербайджана. А это значит, что, к примеру, жителю Говсанов, который собрался отправиться на поезде в Габалу или Белоканы, уже не надо будет добираться на машине до железнодорожного вокзала в Баку – ведь тогда он сможет с определенными пересадками добраться до пункта назначения непосредственно из Говсанов».