Берегись автомобиля Иванишвили!

Пошел уже третий месяц протестов в Грузии, а стратегическое равновесие между сторонами, сложившееся еще в начале декабря, остается неизменным. В результате власть, так и не смогла сократить масштабы протестов, несмотря на репрессии, аресты и посадки (в настоящий момент в тюрьмах по уголовным статься сидят 54 человека - для такой небольшой страны, как Грузия, это очень много), а протестующая общественность ни на миллиметр не приблизилась к достижению своей цели – нет даже намека на новые парламентские выборы. Словом, нормальный «тяни-толкай», как и бывает не в революциях, а в движениях за гражданские права, каковым, собственно, и является нынешний протест в Грузии.

Впрочем, сегодня я о другом Всякий раз, когда речь заходит о вероятности полномасштабного подавления протестов в Грузии и установления в стране полноценной диктатуры, я слышу одно и то же возражение – «Нет, такое в Грузии невозможно!» Как известно, для такой «смены политического галса» нужны два ресурса - силовой и финансовый. По поводу силового вопросов нет - полицейский ресурс, практически, неисчерпаем, и это видно по тому, какое огромное количество людей в форме выводятся на подавление протестов из различных департаментов МВД. Когда они собираются вместе, невольно ежишься - эта гигантская масса людей в черном и впрямь выглядит непоколебимо и справиться с ней путем даже силового гражданского протеста нет ни малейшей возможности. Конечно, их не хватит для полноценного подавления недовольства - для этого нужны масштабы семейства Асадов. Но для удержания власти хватит вполне. А вот второй ресурс, финансовый, всегда считался слабым местом не только правящих «мечтателей», но и Грузии вообще. И как раз о нем пойдет речь. Часто можно услышать: диктатуру могут позволить себе Иран, Россия, Венесуэла - богатые страны, имеющие колоссальные природные ресурсы. А в Грузии, простите за прямоту, что есть? Мы - бедная страна, а потому наша власть закрутить гайки по-настоящему не сможет – денег не хватит!

На первый взгляд звучит логично: полезных ископаемых в Грузии действительно нет, мощной, самодостаточной и полностью ориентированной на Россию промышленности (как в Беларуси) тоже не наблюдется. Так за чей счет этот банкет? При этом власти Грузии откровенно игнорируют все потенциальные угрозы, способные подорвать стабильность национальной экономики - изоляцию от Запада, санкции против руководителей страны, уничтожение инвестиционного климата, спад в туризме и строительстве, прекращение западной помощи, отсутствие возможностей сотрудничать с ЕБРР, МВФ и другими крупными международными финансовыми институтами. И, тем не менее, прогнозы о скором обвале грузинской экономики и девальвации национальной валюты не только не оправдываются, но даже не проглядываются. И это в отсутствии нефти, газа, алмазов, металлов, промышленности с высоким уровнем добавочной стоимости... Как такое вообще возможно? Ответ на этот вопрос дают данные Грузстата за 2024 года. Как выясняется, стабильность и устойчивость власти «Грузинской мечты» держится буквально на… колесах. Нет-нет, речь не о наркотрафике. Просто роль, которую в Венесуэле выполняет нефть, в «Грузии «мечтателей» возложена на автомобили. Почти пятнадцать лет назад моя страна начала использовать свое выгодное географическое расположение для формирования своеобразного регионального хаба по торговле подержанными автомобилями. И этот замысел, хотя масштабы его ограничивались только соседними Арменией и Азербайджаном, сработал идеально, ежегодно принося стране до 400 миллионов долларов.

Но даже на пике этого весьма специфического бизнеса никто и подумать не мог, что наступит время и на благословенную землю Сакартвело прольется настоящий золотой дождь. Случилось это после 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. За этим вторжением последовали международная изоляция Российской Федерации, закрытие ее автозаводов, санкции на импорт автомобилей, блокирование международных коммуникаций… В результате маленькая Грузия превратилась в неофициальный автомобильный хаб, но теперь уже не для небольших соседних стран, а для гигантского рынка России. И это при том, что из-за санкций автомобили из Грузии в Россию идут не напрямую, а через очень удобного посредника, коим является Республика Кыргызстан. Ну, а дальше, что называется, пошло-поехало. По данным на 2024 год, реэкспорт автомобилей из Грузии в Казахстан составил 859 миллионов долларов, в Азербайджан - 724 миллиона, в Армению - 617 миллионов долларов. Примечательно, что все три эти страны покупают в Грузии автомобили, в том числе, и для внутреннего рынка. Если учесть, что даже в лучшие времена ежегодный грузинский экспорт в Азербайджан не превышал 400 миллионов долларов, а цены с тех пор значительно выросли, то, вероятно, основная часть машин, за которые были заплачены 724 миллиона, ушли на местный рынок.

Подозрительная армянская цифра Весьма любопытна статистика по Казахстану, в соответствии с которой купленные ею автомобили на сумму почти в 360 миллионов долларов не «пропали» по дороге в России, как это делается при параллельном импорте, а доехали-таки до Казахстана. Что же касается 617 миллионов долларов, заплаченных Арменией в минувшем году за импорт автомобилей из Грузии, то, с учетом той роли, которую армяне играют в параллельном импорте в России, цифра эта выглядит подозрительно. Но при этом, совершенно очевидно, что значительная часть этих автомобилей продается в Армении. Таким образом, «секрет» экономической устойчивости «Грузинской мечты» надо искать не в Баку, не в Ереване и даже не в богатой Астане, а в Кыргызстане, куда в 2024 году было экспортировано автомобилей на умопомрачительную сумму 1,3 миллиарда (!!) долларов. Из них, как свидетельствует статистическая служба Кыргызстана, до Бишкека из Грузии доехали автомобили на сумму всего около 50 миллионов долларов. Остальные, судя по всему, «растворились» на бескрайних просторах Российской Федерации. Вот вам и нефть с газом, господа! Вот вам и секрет бессмертия! Вы же понимаете, что почти двух миллиардов долларов в год «Грузинской мечте» с лихвой хватит и для удержания курса лари, и для поддержания экономики, и на зарплаты госслужащим и полицейским, а также на бонусы за их деятельное участие в разгоне массовых протестов. Впрочем, есть тут и минус, о котором в командовании «Мечты» не могут не думать: если настоящие нефть и газ — это источник богатства на годы и десятилетия, то реэкспорт автомобилей - штука чрезвычайно нестабильная и уязвимая. В любой момент, причем по разным причинам, золотой дождь в виде комиссионных может прекратиться, и начнется финансовая засуха.