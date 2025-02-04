Трамп хочет захватить и сравнять с лицом земли Газу

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США намерены «занять сектор Газа» и создать там возможности для экономического развития.

Как сообщает ВВС, выступая сегодня вечером на пресс-конференции, он заявил, что США «займут сектор Газа», сравняют с землей здания, разберутся с неразорвавшимися боеприпасами, создадут «неограниченное количество рабочих мест» и построят жилье «для жителей этого района» — не уточняя, о ком идет речь.

Его высказывания последовали за предложением о том, что все палестинское население сектора Газа должно быть переселено в другие места — в Иорданию, Египет и другие страны.

Трамп также утверждает, что единственная причина, по которой палестинцы хотят вернуться в Газу, якобы заключается в том, что у них нет альтернативы. Сектор Газа он назвал «территорией под снос».