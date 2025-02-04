Ильхам Алиев напомнил… Мы перелистали и написали

Как известно, Азербайджан, расположенный на пересечении важнейших международных торговых маршрутов, включая МТК «Восток-Запад» (или «Срединный коридор») и МТК «Север-Юг», за последние годы значительно укрепил свою стратегическую значимость. Главным образом, благодаря модернизации и развитию транспортной инфраструктуры - одними из ключевых факторов общего экономического роста страны за последние двадцать лет. Модернизация, развитие, ускорение В ходе недавнего совещания, посвященного вопросам транспорта, президент Ильхам Алиев, рассказывая о проделанной работе и планах по развитию железнодорожного сектора, отметил, что в стране было проложено более 1.500 километров новых железных дорог, а еще 1.800 километров капитально отремонтированы. Кроме того, страна закупила новые поезда и вагоны, а также построила железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, значение которой для перевозки грузов из Центральной Азии в Европу и обратно в последние годы значительно возросло.

Подводя итоги проделанных работ, глава государства напомнил о вводе в эксплуатацию 90-километровой Апшеронской кольцевой линии, о завершении на 80 процентов строительства линии Сумгаит-Ялама, а также о проекте расширения железной дороги Алят-Астара, как составной части международного транспортного коридора «Север-Юг». Ильхам Алиев также отметил, что после освобождения территорий от оккупации незамедлительно началось строительство железной дороги Горадиз-Агбенд, являющейся частью «Зангезурского коридора», подчеркнув, что на данный момент более половины работ уже выполнены. Помимо этого, глава государства упомянул о строительстве железной дороги Баку-Габала, реконструкции линии Баку-Акстафа и о других проектах. В период президентства Ильхама Алиева были реализованы масштабные проекты по реконструкции и модернизации национального транспортного сектора, что позволило Азербайджану занять ведущие позиции в регионе, в том числе, по уровню развития инфраструктуры, обеспечивающей важнейшую роль железнодорожного транспорта как в пассажирских, так и в грузовых перевозках. Из аутсайдеров – в лидеры СНГ Отметим, что данное совещание было посвящено обсуждению новой масштабной государственной программы, определяющей очередной этап развития транспортной инфраструктуры Азербайджана, включая его столицу. Эта программа уже утверждена и предусматривает ряд мероприятий по развитию железнодорожного транспорта. Напомним в этой связи, что первая крупная государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку охватывала период с 2008 по 2015 годы. Первый крупный государственный проект по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку охватывал период с 2008 по 2013 годы. Утвержденный Указом президента от 8 июля 2008 года, он был принят в связи с быстрым экономическим развитием Азербайджана, а также ростом уровня жизни населения, что, как следствие, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств в Баку и выявило неспособность существующей дорожной инфраструктуры соответствовать новым требованиям.

Как отметил президент Ильхам Алиев на недавнем совещании в Баку, если бы этот проект не был принят, транспортная система Баку оказалась бы полностью парализованной. Государственная программа предусматривала реализацию многочисленных инфраструктурных проектов, охватывающих Баку и прилегающие поселки, включая строительство тоннелей, многоуровневых транспортных развязок, мостов и других объектов. В результате, благодаря успешному выполнению программы ОАО «Аvtoyolservis», транспортная инфраструктура Баку достигла уровня развитых мировых городов. В рамках этой программы, в том числе, за счет привлечения кредитов от международных финансовых институтов, были построены шестиполосная автомобильная трасса от международного аэропорта Гейдар Алиев до Зыхского круга, многоуровневая транспортная развязка у станции метро «20 января», сеть тоннелей и развязка у метро «Гянджлик», транспортная развязка у метро «Кeроглу» и десятки других объектов дорожной инфраструктуры. Дороги, ведущие в пригородные поселки Баку, были расширены, а в ряде поселков на Апшеронском полуострове проложили новые четырехполосные трассы. Кроме того, была реконструирована восьмиполосное автомобильное шоссе, соединяющее международный аэропорт Гейдар Алиев с поселками Мардакяны, Бильгя, Новханы и городом Сумгаит, а также обеспечено соединение этой дороги с магистралями M1 и M2. Одним из наиболее значимых транспортных проектов того периода стало строительство нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту Гейдар Алиев. Его фундамент был заложен в 2011 году, а уже в 2014-м комплекс ввели в эксплуатацию, что позволило аэропорту обслуживать ежегодно до девяти миллионов пассажиров. Новый аэровокзальный комплекс стал одним из ключевых проектов в развитии воздушного транспорта и гражданской авиации Азербайджана. Особо следует отметить, что 2008–2013 годы стали не только периодом реконструкции и модернизации дорожной инфраструктуры в Баку, но и периодом проведения крупномасштабных работ по обновлению республиканских магистральных дорог. Именно в этот период были реализованы многочисленные проекты, включая реконструкцию автодороги Баку-Газах, которая является частью международного торгового коридора «Шелковый путь», а также строительство в регионах новых дорог второй и третьей категорий. К слову, многие из них вели в сторону Карабаха, находившегося тогда под оккупацией, и во время 44-дневной войны сыграли крайне важную роль в оперативном выдвижении живой силы и боевой техники армии Азербайджана в районы сосредоточения.

Здесь важно отметить, что значительные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры в Азербайджане начались, в основном, в 2015 году, когда президент Ильхам Алиев провел кадровые реформы в ОАО «Азербайджанские железные дороги». До этого момента, напомним, железнодорожная отрасль Азербайджана по уровню инфраструктуры и объемам грузо- и пассажироперевозок занимала одно из последних мест среди стран СНГ и работала с большими убытками. После кадровых реформ в транспортном секторе в 2015 году ситуация в этой стратегически важной отрасли начала быстро меняться. В результате сегодня Азербайджан является одной из стран бывшего СССР с наиболее современной железнодорожной инфраструктурой. В период с 2015 по 2020 годы было реализовано множество проектов по модернизации, реконструкции и расширению отечественного железнодорожного транспорта. В частности, были закуплены 4 электровоза серии VL-11M6 у Эстонии, 10 тепловозов типа TE33A у Казахстана и 3.100 грузовых вагонов различных типов - у российской корпорации «Уралвагонзавод». А для ускорения процесса загрузки и разгрузки вагонов на грузовой станции Баку был введен в эксплуатацию произведенный в Швейцарии 45-тонный контейнерный погрузчик «Valmet». Как известно, к тому времени в распоряжении железнодорожного парка Азербайджана оставались, в основном, пассажирские вагоны советского производства. И поскольку для повышения уровня пассажирских перевозок требовалось обновление подвижного состава на более комфортные и современные вагоны, был заключен контракт со швейцарской компанией «Stadler Rail Group», в рамках которого Азербайджан получил пять двухэтажных электропоездов, два из которых в 2015 году были доставлены в Баку и введены в эксплуатацию на железнодорожном вокзале столицы. А в 2020 году был завершен проект Апшеронской кольцевой железной дороги протяженностью 91 километр, состоящий из двух участков - Баку–Хырдалан–Сумгаит и Баку–Пиршаги–Сумгаит, сыгравших важную роль в пассажирских перевозках между Баку и Сумгаитом, а также в обеспечении транспортного сообщения Баку с пригородными поселками Апшеронского полуострова. Сегодня комфортабельные электропоезда производства «Stadler» ежегодно перевозят миллионы пассажиров, позволяя им добираться до пунктов назначения строго по расписанию, без пробок и со всеми удобствами. Мало того, для увеличения объемов пассажирских перевозок и обеспечения более комфортных условий ОАО «Азербайджанские железные дороги» заказало в 2015 году у швейцарской компании дополнительно 30 пассажирских вагонов спального типа. Тогда же началась масштабная реконструкция здания Бакинского железнодорожного вокзала, построенного в 1977 году. Работы, направленные на сохранение исторического облика и фасада вокзала, завершились в 2017 году, и модернизированное здание с современной инфраструктурой было введено в эксплуатацию с участием президента Ильхама Алиева.

Стратегические цели на будущее В тот период шло строительство стратегически важной железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, соединяющей Азербайджан с Турцией. И поскольку реализация этого проекта требовала расширения парка вагонов и электровозов, ОАО «Азербайджанские железные дороги» заключило контракт с французской компанией «Alstom» на поставку 50 электровозов. Безусловно, завершение строительства и ввод в эксплуатацию в октябре 2017 года линии Баку–Тбилиси–Карс стали наиболее значимыми стратегическими событиями в истории железнодорожного транспорта не только Азербайджана, но и всего региона. Общая протяженность маршрута составляет 850 километров, из которых 504 километра проходят по территории Азербайджана. Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, эта железная дорога является самым коротким и надежным маршрутом, соединяющим Европу с Азией. Азербайджан не только модернизировал участок Баку–Тбилиси–Карс, проходящий по его территории, но и выделил один миллиард долларов кредита на строительство грузинского отрезка этой магистрали. Позже, за счет дополнительных инвестиций Азербайджана, был расширен участок дороги на территории Грузии, что позволило довести ее грузоперевозочную мощность до 5 миллионов тонн в год. В период с 2015 по 2020 годы было реализовано множество проектов по реконструкции и развитию железнодорожной инфраструктуры. Среди них реконструкция комплексов железнодорожных вокзалов в Сумгаите и Сабунчи, строительство участка Апшеронской кольцевой железной дороги по маршруту Пиршаги–Горадил–Новханы–Сумгаит, открытие железнодорожной линии Нахчыван–Мешхед (Иран)–Нахчыван, начало строительства однопутной железной дороги Ляки–Габала протяженностью 42,3 километра, ввод в эксплуатацию скоростных поездов на маршруте Баку–Гянджа, строительство и интеграция с железнодорожной сетью Апшеронского логистического центра в поселке Локбатан, а также закладка фундамента железнодорожной линии в рамках коридора «Север–Юг» в Астаре. Кроме того, для перевозок по маршруту Баку–Тбилиси–Карс был приобретен пассажирский поезд вместимостью 246 мест.

Инвестиции в транспортные коридоры Освобождение оккупированных территорий открыло новую главу в развитии железных дорог Азербайджана. Как известно, вскоре после прекращения боевых действий ОАО «Азербайджанские железные дороги» приступило к восстановлению линии Горадиз–Агбенд, протяженностью 110 километров, которая является частью «Зангезурского коридора», обеспечивающего грузовые и пассажирские перевозки в Нахчыван, а в будущем – и в Турцию. Кроме того, между Баку и Тегераном была достигнута договоренность о соединении на территории Ирана через мост на реке Араз линии Горадиз–Агбенд с Нахчываном и Турцией. В ходе переговоров между руководителями железнодорожных администраций двух стран были согласованы маршрут прохождения дороги и технические параметры проекта. На данный момент на железной дороге Горадиз–Агбенд выполнено около 60 процентов строительных работ. Проект предусматривает строительство множества инженерных сооружений, включая более чем километровый тоннель. На участке коридора от Алята до Горадиза ведутся работы по реконструкции железнодорожного моста через реку Кура в Сальянском районе, а также параллельное строительство нового моста. Эти проекты реализует ОАО «Азербайджанские железные дороги». Еще одним инфраструктурным проектом, стартовавшим после освобождения оккупированных территорий, является железнодорожная линия Барда–Агдам, протяженностью 47,1 километра. На данный момент 94 процента строительных работ уже завершено. Введение в эксплуатацию этой железной дороги сыграет ключевую роль в превращении Агдама в индустриальный центр Карабахского экономического региона. ОАО «Азербайджанские железные дороги» продолжает реализацию ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Среди них реконструкция системы электроснабжения и сигнализации на линии Баку–Беюк-Кесик, обновление системы связи и сигнализации на маршруте Баку–Ялама, а также строительство железнодорожного терминала в Астаре.