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Как сотрудники Маска попали в секретную комнату USAID

08:08 1082

В субботу, 1 февраля, когда почти все сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) покинули штаб-квартиру в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, туда прибыли помощники Илона Маска с требованием предоставить им доступ в офисы ведомства.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, это были четверо сотрудников возглавляемого Маском департамента эффективности госуправления (DOGE), молодые люди с опытом работы в сфере технологий. В USAID их прозвали «детьми DOGE».

По словам источников Bloomberg, сотрудники DOGE обошли несколько этажей, ходили из офиса в офис, обыскивая столы. Чиновники также хотели попасть в охраняемую комнату, где находятся секретные и конфиденциальные документы, но сотрудник службы безопасности USAID отказал им, произошла стычка. После этого один из «детей DOGE» позвонил Маску, и тот пригрозил представителям USAID, что привлечет Службу судебных приставов США (подразделение Минюста), если его подчиненным не предоставят доступ к конфиденциальной информации. В итоге сотрудники DOGE его получили — по крайней мере к части того, что искали, пишет Bloomberg.

Комната, куда стремились попасть члены команды Маска — это конфиденциальное хранилище информации (secure compartmented information facility, или SCIF). Washington Post пишет, что в зданиях федеральных ведомств, посольствах и военных объектах есть тысячи таких помещений, они могут быть размером с телефонную будку или занимать целый этаж. Комнаты защищены от прослушки и оснащены системой контроля доступа, на дверях установлены кодовые замки.

В здании Рейгана SCIF расположена на втором этаже, там хранятся не только конфиденциальные документы, но и кадровая информация USAID, она не является секретной. Несмотря на это, для входа в помещение все равно требуется высокий уровень допуска, и неясно, был ли он у команды Маска, пишет агентство.

USAID было учреждено в 1961 году по указу президента США Джона Кеннеди. Агентство отвечает за управление помощью другим странам и предоставляет гранты на проекты по развитию государств. Маск назвал USAID «преступной организацией» и заявил, что ей «пора умереть», а Трамп заявил, что агентством управляют «радикалы-помешанные». 3 февраля штаб-квартира USAID закрылась, президент назначил Рубио исполняющим обязанности администратора агентства.

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