Всем работникам ЦРУ предложили уволиться

«ЦРУ предложило выходное пособие всем своим работникам, что, по словам чиновников, представляет собой попытку привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Трампа, включая борьбу с наркокартелями», — указано в материале.

Такое решение ведомство приняло в рамках достижения поставленных Трампом задач по сокращению федерального правительства. ЦРУ также приостановило прием соискателей на работу, отмечается в публикации.

4 февраля Bloomberg писал, что свыше 20 000 федеральных служащих в США согласились на предложение об увольнении. По словам неназванного чиновника, цифры растут ежедневно, и администрация Трампа ожидает всплеска числа увольнений к 6 февраля. Отмечается, что Трамп и его советник по вопросам эффективности Илон Маск надеются, что инициатива может сократить до 10% федеральной рабочей силы.