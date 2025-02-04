Bakcell представляет новую эксклюзивную серию номеров 100
Bakcell, лидер в области инноваций и скорости, запускает новую 100-ю серию номеров, созданную специально для клиентов, которые ценят престиж и индивидуальность. В рамках данной серии клиенты смогут приобрести уникальные номера в формате 055 100 XX XX.
Новые престижные номера 100-й серии можно приобрести в виде физической SIM-карты или eSIM в официальных точках продаж Bakcell, а также в формате eSIM через официальный сайт и мобильное приложение.
Для приобретения новых номеров онлайн достаточно перейти по ссылке www.bakcell.com/esim. Также на сайте можно проверить, поддерживает ли ваш смартфон технологию eSIM.
О компании Bakcell
Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.
Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.