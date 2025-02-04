USD 1.7000
EUR 1.7519
RUB 1.7036
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Bakcell представляет новую эксклюзивную серию номеров 100

09:42 1419

Bakcell, лидер в области инноваций и скорости, запускает новую 100-ю серию номеров, созданную специально для клиентов, которые ценят престиж и индивидуальность. В рамках данной серии клиенты смогут приобрести уникальные номера в формате 055 100 XX XX.

Новые престижные номера 100-й серии можно приобрести в виде физической SIM-карты или eSIM в официальных точках продаж Bakcell, а также в формате eSIM через официальный сайт и мобильное приложение.

Для приобретения новых номеров онлайн достаточно перейти по ссылке www.bakcell.com/esim. Также на сайте можно проверить, поддерживает ли ваш смартфон технологию eSIM.

О компании Bakcell

Bakcell - это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Ильхам Алиев напомнил… Мы перелистали и написали
Ильхам Алиев напомнил… Мы перелистали и написали былое и думы
04:27 6624
Пашинян рассказал об «активном диалоге» с Турцией
Пашинян рассказал об «активном диалоге» с Турцией
10:31 840
По делу Meydan TV задержан руководитель сайта
По делу Meydan TV задержан руководитель сайта
10:12 1489
Берегись автомобиля Иванишвили!
Берегись автомобиля Иванишвили! наша корреспонденция
03:56 7032
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт главная тема
4 февраля 2025, 05:23 9192
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом наша корреспонденция
03:18 4160
Из-за Азербайджана, Беларуси и Армении Евросоюз создал новую структуру
Из-за Азербайджана, Беларуси и Армении Евросоюз создал новую структуру все еще актуально
4 февраля 2025, 17:48 9560
Разрушенные Гаджибалой электрички возвращаются
Разрушенные Гаджибалой электрички возвращаются главный вопрос
03:36 5808
Зеленский взял ответственность за ликвидацию Саркисяна
Зеленский взял ответственность за ликвидацию Саркисяна
02:03 8425
Не так страшен Трамп, как его малюют
Не так страшен Трамп, как его малюют наша корреспонденция
4 февраля 2025, 16:20 5038
Есть ли на маршруте азербайджанского газа два с половиной триллиона кубометров запасов?
Есть ли на маршруте азербайджанского газа два с половиной триллиона кубометров запасов? наше поле зрения
02:44 2951

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев напомнил… Мы перелистали и написали
Ильхам Алиев напомнил… Мы перелистали и написали былое и думы
04:27 6624
Пашинян рассказал об «активном диалоге» с Турцией
Пашинян рассказал об «активном диалоге» с Турцией
10:31 840
По делу Meydan TV задержан руководитель сайта
По делу Meydan TV задержан руководитель сайта
10:12 1489
Берегись автомобиля Иванишвили!
Берегись автомобиля Иванишвили! наша корреспонденция
03:56 7032
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт главная тема
4 февраля 2025, 05:23 9192
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом наша корреспонденция
03:18 4160
Из-за Азербайджана, Беларуси и Армении Евросоюз создал новую структуру
Из-за Азербайджана, Беларуси и Армении Евросоюз создал новую структуру все еще актуально
4 февраля 2025, 17:48 9560
Разрушенные Гаджибалой электрички возвращаются
Разрушенные Гаджибалой электрички возвращаются главный вопрос
03:36 5808
Зеленский взял ответственность за ликвидацию Саркисяна
Зеленский взял ответственность за ликвидацию Саркисяна
02:03 8425
Не так страшен Трамп, как его малюют
Не так страшен Трамп, как его малюют наша корреспонденция
4 февраля 2025, 16:20 5038
Есть ли на маршруте азербайджанского газа два с половиной триллиона кубометров запасов?
Есть ли на маршруте азербайджанского газа два с половиной триллиона кубометров запасов? наше поле зрения
02:44 2951
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться