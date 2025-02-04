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МЧС предупреждает жителей Азербайджана

10:21 1124

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане.

В обращении говорится, что в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода. МЧС призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности, быть осторожными при использовании газовых и электрических обогревательных приборов в холодную и дождливую погоду.

«Перегрузка электросети, а также использование неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных газовых и электрических обогревательных приборов может привести к пожару или взрыву, а также создать опасность отравления угарным газом», - предупреждает министерство.

Также в обращении гражданам, отправляющимся в горы, рекомендуется обращать внимание на официальные прогнозы погоды, по возможности не покидать населенный пункт в морозную погоду и в метель, при возникновении необходимости заранее информировать близких о направлении движения и соблюдать все меры предосторожности.

«Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электростолбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, создаваемые сильным ветром при тушении пожаров, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду», - говорится в обращении.

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