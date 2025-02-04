Пашинян рассказал об «активном диалоге» с Турцией

Анкара и Ереван поддерживают постоянную связь, «никаких препятствий» для общения с Турцией нет.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Джону Хербсту, старшему директору Евразийского центра Атлантического совета, после своего выступления в Antlantic Council.

«Мы продолжим и продолжаем диалог с Турцией. Я думаю, что Армения и Турция никогда не были в таком активном диалоге, как сейчас. Фактически, нет никаких препятствий для общения с Турцией, и мы находимся на постоянной связи. Наши министры иностранных дел постоянно встречаются и разговаривают, наши представители находятся на постоянной связи, и мы очень активно работаем, и есть общее представление о том, что нужно сделать», - заявил Пашинян.

При этом, по словам премьера Армении, «есть некоторые нюансы, и для достижения реального результата необходимы определенные заключительные шаги. Мы надеемся, что результат будет очень скоро».