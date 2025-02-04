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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Трамп сделал заявления для Ирана, «который очень внимательно слушает»

10:43 864

Соединенные Штаты хотели бы заключить «отличную сделку» с Ираном, чтобы урегулировать ситуацию вокруг ядерных разработок Тегерана.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Белом доме.

«Скажу следующее и скажу это для Ирана, который очень внимательно слушает. Я бы хотел быть в состоянии заключить отличную сделку», - утверждал он.

«Надеюсь, мы сможем добиться чего-то, чтобы дело не кончилось весьма катастрофической ситуацией. Не хочу, чтобы она имела место. Я по-настоящему хочу видеть мир», - заверил Трамп.

Одновременно он предупредил, что Вашингтон не позволит Тегерану заполучить ядерное оружие: «Они не могут иметь ядерный боезаряд. Все очень просто».

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп допустил возможность встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Подписав указ о восстановлении максимального давления США на Иран, Трамп выразил надежду на то, что ему «не придется слишком часто пользоваться им». На вопрос о том, готов ли он рассмотреть возможность встречи или прямые контакты с президентом Ирана, Трамп ответил утвердительно.

Трампу также был задан вопрос о том, какие последствия могут грозить Ирану в случае попытки покушения на него или членов его команды. «Если они это сделают, они будут уничтожены, это будет конец. Я оставил инструкции, и если они сделают это, их ждет уничтожение, не останется ничего», - заявил американский лидер.

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