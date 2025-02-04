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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Эр-Рияд непреклонен

11:17 310

Саудовская Аравия не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем, пока не реализовано решение о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства.

Ранее президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Саудовская Аравия не требует создания независимого палестинского государства.

В заявлении саудовского внешнеполитического ведомства указано, что наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд подтвердил позицию Эр-Рияда «ясным и четким образом, не допускающим никакой интерпретации ни при каких обстоятельствах».

«Королевство подтверждает, что эта твердая позиция не может быть предметом торга, а прочный и справедливый мир не может быть достигнут без получения палестинским народом своих законных прав в соответствии с резолюциями о международной легитимности. Эта позиция ранее была доведена до предыдущей и нынешней администраций Соединенных Штатов», - говорится в заявлении.

Министерство также отвергло действия, направленные на ущемление прав жителей Палестины, включая израильскую политику поселений, аннексию палестинских территорий и попытки переселения палестинцев. «Долг международного сообщества сегодня - работать над облегчением тяжелых страданий, с которыми столкнулся палестинский народ», - добавили в ведомстве.

США на протяжении нескольких лет вели переговоры с Саудовской Аравией и Израилем об установлении дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами, однако события после 7 октября заставили королевство отложить обсуждение нормализации.

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