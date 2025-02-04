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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Всех сотрудников USAID отправляют в отпуск

11:23 125

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что 7 февраля, в 23:59 по местному времени сотрудники всех офисов и представительств будут отправлены в административный отпуск.

Речь идет о сотрудниках, нанятых напрямую.  Исключение сделают для работников, ответственных за критически важные функции, а также для основного руководства и персонала специально назначенных программ.

В пресс-релизе USAID уточняется, что для сотрудников, работающих за пределами США, агентство в координации с представительствами и Госдепом готовит план действий. Согласно ему USAID организует и оплатит возвращение этих лиц в США в течение 30 дней и обеспечит прекращение контрактов, которые не определены как основные. Необходимость продления обозначенных сроков агентство будет рассматривать индивидуальном для каждого случая.

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