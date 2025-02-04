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Новые назначения в Госагентстве

11:35 1645

Cоответствующими приказами министра науки и образования Эмина Амруллаева Вафа Ягублу и Арслан Гаджиев назначены заместителями директора Государственного агентства дошкольного и общего образования, сообщили в пресс-службе министерства.

Вафа Ягублу в разное время работала преподавателем и советником Министерства науки и образования. С 2022 по 2024 год занимала должность начальника отдела  содержания, преподавания и оценки в общем и дошкольном образовании, а также завотдела политики в области дошкольного и общего образования Министерства науки и образования.

Арслан Гаджиев с 2012 по 2022 год работал на различных руководящих должностях в ряде государственных органов. Соответствующим приказом министра науки и образования в 2022 году был назначен начальником Газахско-Товузского регионального управления образования. С ноября 2024 года работает начальником Управления организации общего образования Государственного агентства дошкольного и общего образования.

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