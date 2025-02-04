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От чего травились граждане Азербайджана

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В январе в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 102 человека с отравлением.

В КМЦ сообщили, из них 48 человек отравились лекарствами, 19 - уксусной кислотой, 3 - алкоголем, 1 - пищевыми продуктами, 8 - угарным газом, 6 - фосфорорганическими соединениями, 2 - едкими растворами, 5 человек поступили с ботулизмом, 5 - с аллергическими реакциями и 5 - с анафилаксией.

Несмотря на усилия врачей, трое отравившихся скончались. Смертельные случаи зарегистрированы в случаях отравления уксусной кислотой и аллергических реакций.

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