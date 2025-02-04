Партия Пашиняна готовится к досрочным выборам

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» готовится к досрочным парламентским выборам, сообщает газета Iravunq со ссылкой на источники в правящей партии.

Утверждается, что премьер Никол Пашинян «не прямым текстом» сказал об этом своим нескольким соратникам.

По данным газеты, Пашинян дал понять представителям ГД, что «они должны быть готовы в любой момент удерживать власть при форс-мажорных обстоятельствах». «Он даже намекнул, что в худшем случае лично не возглавит избирательный список, только бы был «свой» человек, утверждает издание.

Члены правящей партии «были шокированы» этой новостью и задались вопросом, кого может принести в «жертву» их лидер», отмечает издание.

25 января Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что власти Армении не планируют проведение внеочередных выборов.