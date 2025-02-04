Омбудсмен в Турции обменивается опытом по национальному превентивному механизму
В рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсменом) и Турецким учреждением по правам человека и равенству (TİHEK), продолжается совместная работа по расширению сотрудничества и эффективному обмену опытом в сфере защиты прав и свобод человека.
В этом контексте, с целью обмена накопленным опытом в области деятельности национального превентивного механизма и дальнейшего развития сотрудничества, делегация во главе с омбудсменом Сабиной Алиевой по приглашению председателя TİHEK Мухаррема Кылыча посетила город Газиантеп в Турции.
В ходе визита были организованы посещения открытого исправительного учреждения Шехиткамиль в Газиантепе, а также помещений временного содержания при территориальном управлении полиции Шехиткамиль. Члены делегации ознакомились с нововведениями в законодательстве, созданными для содержащихся лиц условиями, общей обстановкой в учреждениях и обеспечением прав заключенных.
Кроме того, состоялся визит в новый офис TİHEK в Газиантепе, который является первым региональным представительством учреждения. Был представлен подробный отчет о его деятельности.
В свою очередь, Сабина Алиева представила опыт работы региональных центров азербайджанского омбудсмена, который вызвал большой интерес. Стороны обменялись мнениями и опытом по направлениям своей деятельности, а также ответили на взаимные вопросы.
В рамках визита также состоялись встречи с мэром Газиантепа Фатмой Шахин, главой района Шахинбей Мехметом Тахмазоглу, губернатором города Кемалем Чебером и главным прокурором Газиантепа Исмаилом Караташем.