Омбудсмен в Турции обменивается опытом по национальному превентивному механизму

В рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсменом) и Турецким учреждением по правам человека и равенству (TİHEK), продолжается совместная работа по расширению сотрудничества и эффективному обмену опытом в сфере защиты прав и свобод человека. В этом контексте, с целью обмена накопленным опытом в области деятельности национального превентивного механизма и дальнейшего развития сотрудничества, делегация во главе с омбудсменом Сабиной Алиевой по приглашению председателя TİHEK Мухаррема Кылыча посетила город Газиантеп в Турции.

В ходе визита были организованы посещения открытого исправительного учреждения Шехиткамиль в Газиантепе, а также помещений временного содержания при территориальном управлении полиции Шехиткамиль. Члены делегации ознакомились с нововведениями в законодательстве, созданными для содержащихся лиц условиями, общей обстановкой в учреждениях и обеспечением прав заключенных. Кроме того, состоялся визит в новый офис TİHEK в Газиантепе, который является первым региональным представительством учреждения. Был представлен подробный отчет о его деятельности.