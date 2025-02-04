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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Пашинян в США рассказал о договоренностях с Азербайджаном

12:15 1401

Премьер Никол Пашинян в интервью старшему директору Евразийского центра Атлантического совета Джону Хербсту рассказал о двух несогласованных пунктах мирного договора с Баку.

По его словам, один из пунктов касается размещения третьих сил вдоль границы Армении и Азербайджана. Азербайджан предлагает запретить размещение третьих сил вдоль границы с учетом Европейской гражданской наблюдательной миссии. Ереван принял к сведению это пожелание Азербайджана и выступил со своим предложением, которое подразумевает применение этого пункта только на делимитированных участках границы.

«Другими словами, если мы разграничили определенную территорию, это означает, что там не должно быть никаких сторонних сил. Поэтому мы представили наше предложение в письменном виде и ждем ответа Азербайджана», - сказал он.

Другой пункт касается отзыва взаимных исков из международных судебных инстанций. Как указал Пашинян, Ереван предлагает положить конец дальнейшим обсуждениям конфликтных вопросов и открыть новую эру двусторонних отношений, начав с чистого листа.

По его словам, все важные вопросы проекта мирного договора уже согласованы: «В этом проекте были очень глубокие и чувствительные темы, но по всем этим вопросам уже есть согласие. Например, Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга на основе границ Советской Армении и Советского Азербайджана. Мы согласились с положением о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу, и не будут выдвигать таких претензий в будущем. На самом деле это краеугольный камень будущего мира, и вокруг него все согласовано. Почему я это говорю? Потому что это делает очевидным, что мир сейчас более чем достижим, и все, что сейчас нужно, это политическая воля, чтобы завершить проект мирного соглашения, подписать его и достичь прочного мира».

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