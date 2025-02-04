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Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
12:23 2012

Во вторник вечером журналистская братия Вашингтона схватилась за голову. Было заранее ясно, что Дональд Трамп на переговорах с израильским премьером Биньямином Нетаньяху предложит что-то необычное, но чтобы до такой степени. Анализировать это было трудно, но и обойти вниманием тоже невозможно. С такой задачей столкнулся и ваш покорный слуга.

Редакция haqqin.az помогла мне и в целом обрисовала сумасшедший план Трампа. Американский президент предлагает захватить сектор Газа и выселить оттуда все население, а это два миллиона человек. Где он их намерен разместить - в Иордании, Египте или, может быть, отправит на Марс – неизвестно. Но это будет, пообещал Трамп, «хороший, свежий, красивый кусок земли».

Американский президент предлагает захватить сектор Газа и выселить оттуда все население, а это два миллиона человек

Кроме того, лидер супердержавы хочет сровнять все полуразрушенные здания Газы с землей, деактивировать все неразорвавшиеся боеприпасы (их около 30 тысяч) и построить там «ближневосточную Ривьеру». При этих словах глаза Трампа закатились от наслаждения, видимо, он вспомнил свой богатый опыт риэлтора. Но никакие детали того, как будет осуществляться этот план, не были приведены. Например, где американское правительство изыщет триллионы долларов, чтобы обустроить Газу.

The New York Times назвала этот гениальный план «самой наглой идеей, которую когда-либо выдвигал кто-либо из американских президентов». Трамп, если он попытается претворить эту идею в жизнь, откроет ящик Пандоры, пишет по горячим следам влиятельное издание. Этот план полностью перекроит карту Ближнего Востока и лишь подогреет многолетний конфликт между арабами и евреями.

Желание Трампа овладеть сектором Газа полностью перечеркивает его предыдущую стратегию. Он впервые пришел к власти в 2016 году с желанием вывести Америку из этого региона после войны в Ираке. Он подвергал остракизму призыв своих предшественников построить на ближневосточных просторах наряду с Еврейским и Палестинское государство. Его нынешний план грубо нарушает все возможные международные законы, в частности, Женевскую конвенцию, которая запрещает насильственное перемещение народов. Он идет вразрез с выработанной десятилетиями двухпартийной концепцией в Конгрессе по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп хочет превратить Газу в «хороший, свежий, красивый кусок земли»

И не мудрено, что все стороны, в той или иной форме причастные к этому урегулированию, быстро - в течение нескольких часов - высказались решительно против плана Трампа. Власти Иордании и Египта объявили, что приход к ним миллионов палестинцев дестабилизирует политическую ситуацию и станет тяжелейшим бременем для экономики. И это противоречит чаяниям самих палестинцев, сотни тысяч которых устремились к своим очагам в секторе Газа после того, как был прекращен огонь. Министерство Саудовской Аравии, хоть и не указало имя президента США, заявило о своем «непоколебимом противодействии покушения на законные права палестинского народа». Безумные идеи Трампа, если он попытается их реализовать, могут серьезно обострить отношения США с саудовской монархией при том, что улучшение этих отношений во время первого срока Трампа было одной из его немногих политических удач.

На план Трампа успели отреагировать в ночи и влиятельные американские сенаторы, хотя и с чисто национальной оптикой. По мнению демократа Криса Мерфи из Коннектикута, предложение Трампа является не чем иным, как попыткой отвлечь внимание от хаоса, устроенного Илоном Маском в самих США. «У меня для вас новость, - сказал Мерфи. - Мы не оккупируем сектор Газа. Но пресса и политический бомонд будут сфокусированы на этом в течение нескольких дней и Трамп будет успешно отвлекать внимание от реальной истории - того, как миллиардеры захватили правительство, чтобы похитить его у рядовых граждан».

Другой сенатор-демократ Крис ван Холлен из Мэриленда говорит, что Трамп «решил заняться этнической чисткой в Газе, и это придаст силы Ирану и другим нашим противникам и ослабит позиции партнеров США».

Безумные идеи Трампа могут серьезно обострить отношения США с саудовской монархией

Единственный, кто похвалил Трампа, был его гость Нетаньяху. «Вы зрите в корень, - сказал он президенту США. - Вы видите вещи, которые другие не видят. Вы говорите то, что другие отказываются признавать. Но после того как у некоторых отпадут челюсти и они хорошенько почешут в затылках, эти люди скажут: «Вы, похоже, правы».

Во время разговора с Трампом, когда тот в первый раз огласил свои идеи, Нетаньяху постоянно улыбался. О чем говорит его довольная улыбка? Наверное, о том, что он рад бы поделиться ответственностью с хозяином Белого дома по решению проблемы Газы. Но, может быть, о том, что израильский премьер как никто другой понимает, что этот план нереализуем в принципе. А значит, можно сделать улыбчивое лицо, когда видишь, что речь идет о хайпе в чистом виде, за которым не последует абсолютно ничего.

Да, конечно, к плану Трампа можно отнестись как к шутке, к анекдоту. Но, учитывая статус его государства, это нехорошая шутка. И как можно после этого относиться к другим международным обещаниям Трампа? Например, к его пресловутому обязательству содействовать прекращению войны в Украине? Тоже как к фанфаронству, которое может прекратиться в любой момент, когда в голове «самого стабильного гения» созреют другие идеи?

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