Атакован очередной российский НПЗ
В ночь на 5 февраля украинские беспилотники прилетели в Краснодарский край. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что атака была отражена, но в станице Новоминской «упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов», передает The Moscow Times.
Начался пожар, которому был присвоен второй ранг сложности. К тушению огня привлекли 55 человек и 19 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Местные жители рассказали, что под удар попала нефтебаза «Албашнефть».
На сайте «Албашнефти» указано, что это «единственное нефтеперерабатывающее предприятие на территории Каневского района», основным видом его деятельности является производство нефтепродуктов, в том числе бензина прямой перегонки, дизельного топлива и мазута. На НПЗ восемь резервуаров объемом от 9 до 10,3 тысячи кубометров. В год здесь перерабатывают до 320 тысяч тонн нефти.
Глава центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что «Албашнефть» являлась «логистическим объектом российской армии». НПЗ находится в 230 км от подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории. Министерство обороны России в утренней сводке не сообщало об отражении атаки на Краснодарский край. В отчете говорится только о четырех сбитых беспилотниках в Курской и Белгородской областях.