Атакован очередной российский НПЗ

В ночь на 5 февраля украинские беспилотники прилетели в Краснодарский край. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что атака была отражена, но в станице Новоминской «упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов», передает The Moscow Times.

Начался пожар, которому был присвоен второй ранг сложности. К тушению огня привлекли 55 человек и 19 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.