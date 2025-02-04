Двукратный чемпион мира убит на войне

В Курской области украинские военные ликвидировали титулованного российского спортсмена, двукратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы по карате Александра Рудя. Об этом сообщает издание Watchers.

«Информацию о ликвидации Рудя Watchers удалось найти в публикации от 14-го января на странице заведующего кафедрой физического воспитания и здоровья Пятигорского медико-фармацевтического института Анатолия Щекина», - отмечает издание.

По словам Щекина, Рудь был преподавателем кафедры института и погиб на «СВО».