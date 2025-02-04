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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Двукратный чемпион мира убит на войне

12:42 1285

В Курской области украинские военные ликвидировали титулованного российского спортсмена, двукратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы по карате Александра Рудя. Об этом сообщает издание Watchers.

«Информацию о ликвидации Рудя Watchers удалось найти в публикации от 14-го января на странице заведующего кафедрой физического воспитания и здоровья Пятигорского медико-фармацевтического института Анатолия Щекина», - отмечает издание.

По словам Щекина, Рудь был преподавателем кафедры института и погиб на «СВО».

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