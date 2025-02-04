Трамп решит, кому принадлежит Западный берег

Правительство США намерено обнародовать свою позицию о принадлежности Западного берега реки Иордан в ближайшие четыре недели.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Мы обсуждаем это со многими вашими [израильскими] представителями. Вы представлены очень хорошо, и людям нравится эта идея, но мы пока не заняли по ней никакой позиции. Но мы сделаем объявление на эту тему в течение следующих четырех недель», - сказал Трамп в ответ на вопрос, признает ли Вашингтон суверенитет Израиля над этими территориями.