Зеленский назвал потери украинцев
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны погибли 45 100 украинских военных, 390 тысяч получили ранения.
Такие данные о потерях Зеленский привел в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
Два месяца назад, напоминает «Радио Свобода», Зеленский сообщал о 43 тысячах погибших и 370 тысячах раненых украинских военных.
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