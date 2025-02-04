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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Зеленский назвал потери украинцев

12:48 951

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны погибли 45 100 украинских военных, 390 тысяч получили ранения.

Такие данные о потерях Зеленский привел в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Два месяца назад, напоминает «Радио Свобода», Зеленский сообщал о 43 тысячах погибших и 370 тысячах раненых украинских военных.

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