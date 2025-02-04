Зеленский назвал потери украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны погибли 45 100 украинских военных, 390 тысяч получили ранения.

Такие данные о потерях Зеленский привел в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Два месяца назад, напоминает «Радио Свобода», Зеленский сообщал о 43 тысячах погибших и 370 тысячах раненых украинских военных.