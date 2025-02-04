Рубио призывает «освободить» Газу от ХАМАС

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов играть решающую роль, чтобы освободить сектор Газа от ХАМАС.

«Газа должна быть освобождена от ХАМАС. Как сказал президент сегодня, США готовы играть ведущую роль, и мы сделаем Газу снова красивой», - написал Рубио в соцсети Х.

Американские журналисты отмечают, что его слова созвучны с лозунгом «Сделаем Америку снова великой», который использует Дональд Трамп в своих выступлениях.

Рубио утверждает, что цель США – «долгосрочный мир в регионе для всех людей».