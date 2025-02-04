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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Украинцы задержали устроивших взрыв российских агентов

фото; видео
13:18 441

Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины задержали российских агентов, которые устроили взрыв возле здания военкомата в украинском Павлограде.

Напомним, в результате взрыва 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение. Злоумышленниками оказалось трое мужчин в возрасте 21 и 22 года, их завербовали через мессенджер Telegram.

Взрывное устройство злоумышленники начинили гвоздями и гайками для большего поражения.

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Украинцы задержали устроивших взрыв российских агентов
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