Украинцы задержали устроивших взрыв российских агентов

Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины задержали российских агентов, которые устроили взрыв возле здания военкомата в украинском Павлограде.

Напомним, в результате взрыва 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение. Злоумышленниками оказалось трое мужчин в возрасте 21 и 22 года, их завербовали через мессенджер Telegram.

Взрывное устройство злоумышленники начинили гвоздями и гайками для большего поражения.

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.