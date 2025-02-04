Украинцы задержали устроивших взрыв российских агентов
13:18 441
Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины задержали российских агентов, которые устроили взрыв возле здания военкомата в украинском Павлограде.
Напомним, в результате взрыва 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение. Злоумышленниками оказалось трое мужчин в возрасте 21 и 22 года, их завербовали через мессенджер Telegram.
Взрывное устройство злоумышленники начинили гвоздями и гайками для большего поражения.
Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.
February 5, 2025
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!