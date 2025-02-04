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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Нетаньяху подарил Трампу два пейджера

13:20 302

В ходе встречи в Белом доме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера – позолоченный и обычный, сообщают израильские СМИ.

Комментируя подарок, американский лидер заявил, что «это была грандиозная операция», имея в виду операцию по внедрению заминированных пейджеров для использования «Хезболлой» и их подрыву осенью 2024 года.

17 и 18 сентября 2024 года в разных районах Ливана произошли многочисленные взрывы устройств связи, главным образом пейджеров и раций. По данным властей республики, погибли 37 человек, более 3 тыс. получили ранения. Ливанская организация «Хезболла» возложила ответственность за организацию взрывов на Израиль.

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