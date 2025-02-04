В Турции недовольны заявлениями Трампа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что предложение американского президента Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа неприемлемо для Турции и государств региона.

Об этом он заявил в интервью агентству Anadolu.

«Это неприемлемая тема. И точно так же отреагировали на идею Трампа и страны региона. Палестинский вопрос начался именно по этой причине, когда палестинцы были изгнаны со своих земель и заменены там израильтянами. Сейчас ситуация подошла к той точке, когда международное сообщество, особенно исламский мир, достигли консенсуса в отношении решения палестинского вопроса на основе создания двух государств, в том числе палестинского в границах 1967 года», - сказал Фидан.

Министр отметил, что «некоторые страны пока не полностью признают Израиль», но есть понимание, что «с урегулированием на принципах двух государств проблема будет в значительной степени решена». «Пока что, однако, с израильской стороны и со стороны Америки, крупнейшего сторонника Израиля, признания [этих реалий] нет», - добавил глава МИД Турции.