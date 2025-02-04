USD 1.7000
EUR 1.7643
RUB 1.6887
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

В Турции недовольны заявлениями Трампа

13:25 221

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что предложение американского президента Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа неприемлемо для Турции и государств региона.

Об этом он заявил в интервью агентству Anadolu.

«Это неприемлемая тема. И точно так же отреагировали на идею Трампа и страны региона. Палестинский вопрос начался именно по этой причине, когда палестинцы были изгнаны со своих земель и заменены там израильтянами. Сейчас ситуация подошла к той точке, когда международное сообщество, особенно исламский мир, достигли консенсуса в отношении решения палестинского вопроса на основе создания двух государств, в том числе палестинского в границах 1967 года», - сказал Фидан.

Министр отметил, что «некоторые страны пока не полностью признают Израиль», но есть понимание, что «с урегулированием на принципах двух государств проблема будет в значительной степени решена». «Пока что, однако, с израильской стороны и со стороны Америки, крупнейшего сторонника Израиля, признания [этих реалий] нет», - добавил глава МИД Турции.

Украинцы задержали устроивших взрыв российских агентов
Украинцы задержали устроивших взрыв российских агентов фото; видео
13:18 449
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят обновлено 10:04
10:04 6616
Пашинян в США рассказал о договоренностях с Азербайджаном
Пашинян в США рассказал о договоренностях с Азербайджаном
12:15 1415
Омбудсмен в Турции обменивается опытом по национальному превентивному механизму
Омбудсмен в Турции обменивается опытом по национальному превентивному механизму
12:04 368
Эр-Рияд непреклонен
Эр-Рияд непреклонен
11:17 2648
Ильхам Алиев напомнил… Мы перелистали и написали
Ильхам Алиев напомнил… Мы перелистали и написали былое и думы
04:27 8039
Пашинян рассказал об «активном диалоге» с Турцией
Пашинян рассказал об «активном диалоге» с Турцией
10:31 1682
По делу Meydan TV задержан руководитель сайта
По делу Meydan TV задержан руководитель сайта
10:12 2881
Берегись автомобиля Иванишвили!
Берегись автомобиля Иванишвили! наша корреспонденция
03:56 8405
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт главная тема
4 февраля 2025, 05:23 9510
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом наша корреспонденция
03:18 4899

ЭТО ВАЖНО

Украинцы задержали устроивших взрыв российских агентов
Украинцы задержали устроивших взрыв российских агентов фото; видео
13:18 449
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят обновлено 10:04
10:04 6616
Пашинян в США рассказал о договоренностях с Азербайджаном
Пашинян в США рассказал о договоренностях с Азербайджаном
12:15 1415
Омбудсмен в Турции обменивается опытом по национальному превентивному механизму
Омбудсмен в Турции обменивается опытом по национальному превентивному механизму
12:04 368
Эр-Рияд непреклонен
Эр-Рияд непреклонен
11:17 2648
Ильхам Алиев напомнил… Мы перелистали и написали
Ильхам Алиев напомнил… Мы перелистали и написали былое и думы
04:27 8039
Пашинян рассказал об «активном диалоге» с Турцией
Пашинян рассказал об «активном диалоге» с Турцией
10:31 1682
По делу Meydan TV задержан руководитель сайта
По делу Meydan TV задержан руководитель сайта
10:12 2881
Берегись автомобиля Иванишвили!
Берегись автомобиля Иванишвили! наша корреспонденция
03:56 8405
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт главная тема
4 февраля 2025, 05:23 9510
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом наша корреспонденция
03:18 4899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться