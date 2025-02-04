Азербайджан подставил Болгарии дружеское плечо

Болгария за счет Азербайджана частично решила вопрос поставок газа. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Болгария нашла частичное решение проблемы импорта газа за счет (увеличения) поставок из Азербайджана. Но российский газ продолжает поступать к нам через своповые сделки или посредников», - сказал Радев.

Вместе с тем, по его словам, Болгария не импортирует сжиженный природный газ.

В 2024 году поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию в 2024 году составили 2 млрд кубометров (1,25 млрд кубометров в 2023 году). Потребности газа в Болгарии превышают 3 млрд кубометров в год.